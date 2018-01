Isola dei Famosi 2018/ Naufraghi in crisi e pioggia incessante: arriva l'intervento della produzione?

27 gennaio 2018 Anna Montesano

Le difficoltà per i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 continuano. I concorrenti, sia dell'isola dei peggiori che di quella dei migliori, lamentano infatti lo stesso problema: la pioggia incessante. Molti naufraghi non dormono da giorni, altri se riescono a chiudere occhi si risvegliano inzuppati e il malumore è tanto. Filippo Nardi si sfoga con Francesco Monte e ammette: "Non ho più vestiti asciutti, sono tutti bagnati", dall'altra parte Alessia Mancini riflette sulle proprie condizioni "A me non sembra così privilegiato qui, ci piove comunque in testa nonostante il telo" e si chiede come possa essere, a questo punto, la condizione in cui vivono i naufraghi dell'Isola del Peggiore. Qui la situazione è anche più critica, tanto che sono arrivati i primi momenti di cedimento per il gruppo.

EVA E CHIARA IN CRISI: LACRIME E FAME SULL'ISOLA

Chiara Nasti si è lasciata andare ad un momento di forte sconforto proprio per la pioggia oltre che per la fame, iniziando a pensare al possibile abbandono. Eva Henger, invece, riflette sulla loro drastica condizione: "Non possiamo neppure mangiare, come mangiamo se non possiamo accendere il fuoco? A pescare come vai con questa pioggia? È impossibile!". In effetti la pioggia impedisce ogni tipo di attività e ben poco è lo spazio che i naufragi hanno a disposizione per stendersi e dormire senza bagnarsi. La produzione è già intervenuta oggi, dando in dotazione al gruppo dei peggiori un telo che dovranno però restituire dopo la notte. Ma se la situazione dovesse proseguire in questo senso, l'intervento dovrà essere più decisivo per evitare drastiche decisioni da parte dei naufraghi, già particolarmente provati.

