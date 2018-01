KASIA SMUTNIAK / L’imbarazzo se sul set c’è il suo Domenico (Verissimo)

L’attrice Kasia Smutniak racconta delle difficoltà nel lavorare se sul set di un film è presente anche il proprio compagno Domenico Procacci, famoso produttore della Fandango.

27 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Kasia Smutniak a Verissimo

Kasia Smutniak questo pomeriggio è ospite a Verissimo assieme al collega Stefano Accorsi. I due attori sono protagonisti nei botteghini italiani con la pellicola Made in Italy, uscita lo scorso giovedì 25 gennaio con la regia di Luciano Ligabue. A proposito di questa pellicola la nota attrice di origini polacche ha ammesso durante una delle tante conferenze stampa di presentazione come abbia uno ‘strano rapporto professionale’ con il compagno Domenico Procacci al quale è legata dal 2011 e dal quale nel 2014 ha avuto un figlio chiamato Leone. Procacci è il produttore della pellicola e nonostante si sia trovato spesso a collaborare con la Smutniak, quest’ultima pare non si senta a proprio agio se sul set è presente. Ad ammetterlo è stata la diretta interessata rivelando: “Non lavoriamo bene insieme. Domenico mi mette sempre in soggezione e anche se abbiamo lavorato molte volte insieme questa cosa non riusciamo a risollevarla”.

KASIA SMUTNIAK, LA FORZA DI SARA

Kasia Smutniak è dunque la grande protagonista del terzo film firmato da Luciano Ligabue. Una pellicola che sta raccogliendo ottime impressioni e recensioni da parte del pubblico che si è recato al cinema. Parte del merito è dunque anche di Sara, il personaggio interpretato dall’artista polacca. Un personaggio dal grande carattere sul conto della quale la Smutniak ha raccontato: “Sara è stato un personaggio molto importante per me. Non è stato facile affrontarla. Mi piace la sua coerenza, è una che sta con i piedi per terra e sa quello che vuole. Non ha paura di prendere decisioni per interpretarla mi sono ispirata alla forza delle donne”. Dunque una interpretazione di spessore che è stata spesso sottolineata dallo stesso Luciano Ligabue nel corso delle numerose interviste rilasciate in queste ultime settimane.

