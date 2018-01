L’ERA GLACIALE 3 – L’ALBA DEI DINOSAURI/ Su Italia 1 il film di Carlos Saldanha (oggi, 27 gennaio 2018)

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 27 gennaio 2018. Nel cast: alla regia Carlos Saldanha e Mike Thurmeier. Il dettaglio.

27 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA CARLOS SALDANA

Il film d'animazione L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri va in onda su Italia 1 oggi, sabato 27 gennaio 2018, alle ore 21.10. Si tratta di una pellicola prodotta dalla Blue Sky Studios, diretta dal regista Carlos Saldanha in collaborazione con Mike Thurmeier e con il soggetto scritto da Michael Berg e Peter Ackerman i quali si sono occupati anche della stesura della sceneggiatura. Il film, è stato distribuito dalla 20th Century Fox, le musiche della colonna sonora sono state scritte da John Powell e nella versione originale hanno prestato la loro voce ai vari personaggi illustre star del mondo del cinema come John Leguizano, Ray Romano, Denis Leary e Queen Latifah. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L’ERA GLACIALE 3 – L’ALBA DEI DINOSAURI, LA TRAMA DEL FILM

Il branco di Manny sta per allargarsi in quanto la propria compagna Ellie è in dolce attesa. L’arrivo del suo primo figlio, porta Manny ad essere piuttosto euforico e costruire una sorta di parco gioco per lui in maniera tale che non possa farsi del male. Quest’aria di festa e di grande famiglia finisce per portare Sid e lo stesso Diego ad avere la sensazione di essere di troppo. Infatti, Diego si convince che sia arrivato il momento di andare per la propria strada conscio che sia rimasto troppo all’interno di questo branco perdendo di fatto il proprio istinto felino. Diego vorrebbe che Sid lo segua ma il bradipo ha altre intenzione e come al solito finisce per cacciarsi nei guai. Cadendo in una piccola grotta finisce per imbattersi in tre uova piuttosto grandi alle quali si affeziona immediatamente. Sempre più convinto di volersene prendere cura, Sid prova in maniera poca efficace a vedere se la mamma sia presente o se siano stati abbandonati. Convinto della seconda opzione li prende con sé allo scopo di avere anche lui dei cuccioli di cui prendersi cura. Non appena tornato nei pressi del gruppo con le tre uova al seguito, Sid viene incalzato da Manny e dallo stesso Diego affinchè possa riportarle nel luogo dove le ha trovate anche perché i veri genitori potrebbero essere in pensiero. Sid però non ha alcune intenzione di starli ad ascoltare ed anzi inizia a prendersene cura fino ad arrivare al momento in cui si schiudono, si tratta di tre cuccioli di dinosauri. Sid se ne prende cura proprio come se fosse la loro mamma impartendo loro una educazione, trovando del cibo e tanto altro ancora. Tutto va bene fino a che ad un certo punto la trema non inizia a trema e si ode un forte urlo, la mamma dei tre dinosauri, una femmina di T-Rex, decisamente arrabbiata ha trovato Sid con i propri tre bambini e naturalmente li rivuole indietro. Sid però si è talmente affezionato a loro che non ha nessuna intenzione di farsi da parte ed anzi affronta il dinosauro con l’unico risultato di essere catturato dal T-ERex assieme ai tre cuccioli. A questo punto Manny e gli altri del gruppo decidono di organizzare una missione di salvataggio ritrovandosi in un mondo sotterraneo popolato da dinosauri e creature che non avevano mai visto prima d’ora.

