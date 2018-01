LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA / La modella ceca conferma: "La nostra storia è diventata subito importante"

La storia d'amore di Luca Onestini e Ivana Mrazova prosegue per il meglio ed ottiene la benedizione anche di Soleil Sorgè, ex fidanzata del tronista di Uomini e donne.

27 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno ufficializzato il loro amore: dopo un periodo di prova, nelle settimane successive alla loro uscita dal Grande Fratello Vip 2, il tronista e la modella hanno deciso di non nascondersi più, annunciando attraverso giornali e interviste televisive di essersi innamorati. Da allora, hanno cominciato a postare immagini di coppia anche nei rispettivi social network, faticando a nascondere la propria felicità e le aspirazioni per il futuro. Entrambi, infatti, vorrebbero mettere su famiglia ed avere dei bambini, al punto che rumors insistenti parlano persino di matrimonio in tempi brevi con tanto di Raffaello Tonon in veste di testimone dello sposo. La felicità di Luca Onestini e Ivana Mrazova è evidente a tutti, tanto che anche Soleil Sorgè ha deciso di dire la sua su questa relazione, giunta a pochi mesi dalla rottura tra lei e il tronista di Uomini e donne.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: una storia subito importante

Soleil Sorgè si è espressa sul rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova in una recente intervista da lei rilasciata al settimanale Spy. Dopo aver confermato come tutto stia andando per il meglio tra lei e l'attuale compagno Marco Cartasegna, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha aggiunto qualcosa proprio su Luca: "Spero che sia felice, spero che possa vivere pienamente la sua storia, noi non abbiamo avuto né modo e, forse, neanche voglia di viverla appieno". Dalle sue parole traspare dunque il desiderio di mettere una pietra sopra al passato, con la consapevolezza che tra lei e l'ex Mister Italia non ci sia mai stato un rapporto solido. Parole che non hanno trovato il riscontro dei due diretti interessati mentre alle pagine del settimale DiPiù Ivana conferma ancora come Luca le abbia cambiato la vita: "Quando sono entrata nella casa io mi frequentavo con Alessandro (..) Quando, dopo il programma, ci siamo rivisti ho avuto la conferma: così ho preferito troncare subito la mia storia con lui. Poco dopo esser tornata single ho iniziato la mia storia con Luca, ed è diventata subito importante".

