Lorella Boccia e Niccolò Presta/ Presto le nozze, la showgirl: "Ecco come mi ha chiesto di sposarlo"

Lorella Boccia ha ricevuto la proposta ufficiale di matrimonio dal fidanzato Niccolò Presta durante una vacanza in Kenya con amici e familiari. A quando la data delle nozze?

27 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Lorella Boccia sposa Niccolò Presta

Lorella Boccia, reduce da una vacanza indimenticabile con la proposta di matrimonio da parte dell’agente e producer Niccolò Presta (figlio dell'agente Lucio), si racconta in un’intervista sincera ed aperta, al settimanale Gente, in edicola questa settimana: “Mi consegna una lettera che parla di noi, di quello che siamo stati e saremo, delle nostre vite. Mi ritrovo al quarto piano di un appartamento. Vedo il papà di Niccolò che fa partire la mia canzone preferita. Sul tavolo c’è una magnifica torta. Intorno, i nostri amici. Lui è in ginocchio, con un’anello.” La coppia è fidanzata ufficialmente da due anni. La ballerina ha condiviso, con i fan, le emozioni della richiesta di nozze avvenuta, in maniera inaspettata, durante una vacanza in Kenya: "HO DETTO SI …. In quel momento il cuore batteva all’impazzata e la mia mente ha smesso di pensare… Ero svuotata, incredula, in preda quasi ad un attacco di panico ma immensamente felice. HO DETTO SI. Grazie di esistere vita mia". Manca, al momento, ancora la data ufficiale e dettagli più precisi sulla location. Attendiamo nuovi succosi dettagli su questa favola moderna, con protagonista la principessa e il suo principe azzurro, destinata ad un lieto fine. Abito bianco come impone la tradizione?

LA GRANDE SCUOLA DI AMICI

Lorella Boccia, per il 2018, affronterà una serie di novità che riguarderanno la sua carriera in continua ascesa. La poliedrica ballerina dopo aver partecipato come concorrente al programma “Amici”, debutta al cinema nella pellicola americana “Step Up”. Il 2013 segna il suo ritorno in Italia come conduttrice a fianco di Paolo Ruffini in “Colorado” su Italia1; dopo importanti esperienze in musical nazionali è Maria De Filippi che l’arruola nel 2016 come professionista nel day-time e serale di “Amici”. Un traguardo importante che le ha portato molta fortuna ed aperto, in qualche modo, le strade verso la televisione. “È stata una grande scuola. Maria, mentre studiavo, mi ha fatto i complimenti per la mia trasformazione sia fisica, sia nel ballo e nel carattere. È stato di incoraggiamento“. Non solo icona sexy, particolarmente apprezzata dagli uomini; protagonista dei social network, l'attrice è riuscita a farsi apprezzare da tutti, grazie alla sua innata simpatia e risata coinvolgente che l’ha fatta affezionare anche ad un pubblico femminile che da sempre la sostiene durante le fasi più importanti della sua professione. Ricordiamo anche le partecipazioni a programmi, in veste di ballerina, come “Tale e quale show”, “Si può fare”, “Sogno e son desto”. Ma prima, “Mettiamoci all’Opera”, “Sto classico”, “Attenti a quei due”, “Per tutta la vita”, “L’anno che verrà” e la tournée di Biagio Izzo con lo spettacolo “Tutti con me”.

