Luca Capomaggi Vs Daniele Rominelli/ Amici 17, la comparata di ballo per le due new entry

I due pupilli di Veronica Peparini, Luca e Daniele, si scontreranno nella comparata di ballo sull'esibizione dal vivo di Paola Turci e la sua eclissi, chi vincerà? Ecco i dettagli sui due

27 gennaio 2018 Hedda Hopper

Amici 17, Veronica Peparini

Un'altra diretta di Amici 17 e una nuova sfida a squadre per Ferro e Fuoco che questa settimana, chi più chi meno, hanno attraversato una serie di crisi che potrebbero dare i loro frutti proprio nella puntata di domani. Al centro della puntata ci saranno i nuovi arrivati che in questi giorni hanno avuto modo di mettere in chiaro i loro obiettivi e anche di conoscere i loro insegnati. Stiamo parlando di Luca e Daniele, entrambi voluti da Veronica Peparini ed entrambi pronti a sfidarsi sulle note di Eclissi di Paola Turci. L'insegnante si esibirà dal vivo proprio per permettere ai due di sfidarsi su il passo a tre studiato proprio dalla maestra che li ha fortemente voluti nella scuola, Veronica Peparini. I due hanno avuto modo di vedere le prove dell'altro ma Daniele sembra davvero poco sicuro che possa portare a casa la coreografia per via delle sue carenze "tecniche" ma sicuramente ha intenzione di mettere in campo tutte le qualità che gli hanno permesso di arrivare fin qui.

DANIELE ROMMELLI CONQUISTA TUTTI

Il primo ad entrare nella scuola di Amici 17 nelle scorse settimane è stato proprio Daniele Rommelli. Veronica Peparini ha detto di lui di essere stata molto colpita ai provini e di volerlo nella scuola tanto da farlo entrare senza alcuna sfida e assegnandogli un banco che non sembra ormai essere a rischio in vista del serale. Daniele ha 24 anni e vive a Imperia con i genitori e balla da quando aveva 11 anni. In questi ultimi 4 anni ha viaggiato molto facendo la spola tra l'Italia e Los Angeles dove sta perfezionando il suo stile e ha iniziato a fare spettacoli con una crew. In questa settimana ha avuto modo di conoscere Garrison, e ballare con lui, e anche Bill Goodson che sembra colpito dalla sua musicalità e dalla sua voglia di fare. Questo basterà a farlo vincere in questa comparata?

LUCA CAPOMAGGI LA PROMESSA DI QUESTA EDIZIONE?

Luca Capomaggi è sicuramente uno dei migliori ballerini che abbiamo visto in questa edizione di Amici 17. Il ballerino ha conquistato Veronica Peparini che ha chiesto il suo ingresso nella scuola proprio nella diretta di sabato scorso ufficialmente al posto dell'eliminato Nicolas che non ha superato l'esame dopo il provvedimento disciplinare. Il ballerino ha messo subito in mostra le sue qualità e anche in settimana si è dato da fare con i diversi insegnanti. Sabato sarà nella comparata di ballo con l'altro pupillo della Peparini, ovvero Daniele, ma sicuramente sono ottime le possibilità che porti a casa la vittoria. In settimana ha avuto modo di ballare per Garrison che non si è sbilanciato nel dire che è rimasto colpito ma sicuramente si è detto pronto a lavorare di lui riconoscendogli alcune qualità di sicuro successo. Luca ha 19 anni e vive da solo ma balla da quando aveva tre anni grazie alla zia che lo ha iniziato ufficialmente alla danza. Amici segnerà la svolta nella sua vita?

