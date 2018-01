Luca Vismara di Amici 17 a rischio eliminazione/ Decisivi gli scontri con Rudy Zerbi?

Luca Vismara, cantante della scuola di Amici 17, a rischio eliminazione dopo gli scontri con Rudy Zerbi? Gli prof di canto si accoderanno al giudizio negativo del collega?

27 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Luca Vismara ad Amici 2018

Luca Vismara, è uno dei cantanti più controversi della diciassettesima edizione di Amici 17, il talent show di Maria De Filippi. Nel corso del daytime, in onda su Real Time e nella striscia quotidiana su Canale 5, che porta per titolo Aspettando il serale, il giovane interprete si è scontrato nuovamente (e duramente) con Rudy Zerbi che non riesce ancora a scovare margini di miglioramento nell'allievo: "Hai questa vocina che è peggiorata invece di migliorare, dal mio punto di vista. Io ti chiedo di essere un cantante, e per farlo devi comunicare delle emozioni. A me non piace come canti. Le mie critiche ti fanno sentire vittima. Ti ho chiesto di dimostrarmi dei cambiamenti, tu hai detto che li stai facendo, ma io francamente, non li vedo. Tu stai occupando un posto all’interno della scuola di Amici 17 abusivamente, non facendo nessun passo avanti. Non ne hai fatto nessuno. Non cambierò mai idea su di te". Dal canto suo, l'allievo, però, è convinto di aver lavorato bene, di aver messo a frutto i consigli del vocal coach e di star tirando fuori la propria personalità: "Io ho lavorato tanto con i vocal coach per trovare una profondità del suono, mi sono messo anche tanto a scrivere e ho lavorato sulla tecnica. Ho cercato, senza stravolgerla totalmente, di migliorare la vocalità come mi ha chiesto Paola Turci. Carlo Di Francesco mi ha chiesto di studiare di più i grandi autori e lei invece mi ha chiesto di essere più contemporaneo".

LUCA VISMARA FUORI DA AMICI 17 DOPO GLI SCONTRI CON ZERBI?

Luca Vismara, dopo l'ennesima discussione con Rudy Zerbi, durante una lezione settimanale, piuttosto deluso e demotivato, si è recato nella sala relax della scuola di Amici 17, alla ricerca di una parola di conforto. Non riesce ancora a capire quali aspetti del suo essere cantautore non riesce a far breccia nel cuore dell'insegnante: "A me non interessa piacere a lui. Non c’è confronto, e nemmeno lo voglio". Grazie al sostegno dei tanti fan, però, nel giro di poco tempo, sembra aver riacquistato fiducia in se stesso, desideroso di vivere di canto. L'allievo, nelle scorse ore, si è sfogato su Instagram, postando una frase molto eloquente: "Nonostante tutto, nonostante il percorso difficile, continuo per la mia strada, sperando che la mia musica possa lasciare spazio alle polemiche sterili". Qualcuno ci ha immediatamente letto un messaggio, più o meno esplicito, rivolto nuovamente, al professore (ribattezzato col suo vero nome, ovvero Rodolfo). Già, oggi pomeriggio, il suo percorso all'interno della scuola, potrebbe essere, seriamente a rischio. Se non dovesse convincere, all'unanimità, la commissione, il cantante rischierebbe l'eliminazione e dovrebbe dire, per sempre, addio al programma proprio ad un passo dal serale. Sarà nuovamente graziato? Tra le anticipazioni di puntata, da non perdere l'esibizione dei ballerini Daniele e Luca sulle note di L'Eclissi, il nuovo singolo di Paola Turci.

