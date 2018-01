MARA VENIER/ “La moda? Un sogno che si realizza” (Verissimo)

Mara Venier, super opinionista a L’Isola dei Famosi si racconta in un’intervista a Verissimo in cui svela alcuni retroscena del reality show e parla della sua passione per la moda.

27 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Mara Venier a Verissimo

La signora della televisione italiana Mara Venier, attualmente opinionista a L’Isola dei Famosi, è in un momento molto fortunato della sua carriera e vita privata. Dopo aver esordito come attrice, si è fatta conoscere ed amare dal pubblico come conduttrice televisiva presentando ben nove stagioni di Domenica In e conducendo con successo per tre anni il programma pomeridiano di Rai 1, La vita in diretta. Dopo aver fatto da giurata negli scorsi mesi a Tu si que vales, talent show ideato da Maria De Filippi, è ritornata come opinionista alla tredicesima edizione dell’isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, inviato dall’Honduras. Nella prima puntata del reality, andata in onda lo scorso lunedì, Mara Venier è apparsa più energica che mai, riuscendo anche a tenere testa ad Alessia Mancini, peraltro sua amica, naufraga in Honduras e provare a far sciogliere Daniele Bossari che è apparso alquanto ingessato. Di quanto successo in questa prima settimana di Isola e di molto altro parlerà nel salotto della Toffanin.

MARA VENIER E L’AMORE PER LA MODA NATO IN UN NEGOZIO DI VESTITI USATI

Mara Venier racconterà quindi al pubblico in studio e a casa anche della sua grande passione per la moda. La popolare conduttrice televisiva e personaggio pubblico ha deciso di collaborare con un famoso brand di vestiti, prestando il suo volto. Si tratta della collezione Mara Venier per Luisa Viola che è stata presentata in questi giorni alla forza vendita e alla stampa di settore presso lo showroom milanese e che è risultata un vero successo, tanto che la Venier si è molto commossa dopo un fragoroso applauso. Davanti al pubblico ha spiegato come è nato il suo amore per la moda: “La moda è un amore che si è realizzato recentemente ma che è nato tanti anni fa, quando nel ’71 aprii a Roma un negozio di vestiti usati, che io chiamavo di stracci usati. Ho cominciato la mai carriera facendo la modella, e ora si realizza un sogno! Io faccio altro ora, faccio la tv, ma devo dire che questo mi piace tantissimo”.

