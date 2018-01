MARISA LAURITO / Ribellione alla noia e alla rassegnazione il tema centrale di “Donne in fuga” (Tv Talk)

Marisa Laurito ospite a Tv Talk racconta dello spettacolo Donne in fuga in scena nei maggiori teatri italiani in cui recita al fianco di Iva Zanicchi. Anticipazioni e news.

27 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Marisa Laurito

L’attrice, showgirl e conduttrice televisiva Marisa Laurito è uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano. Per lei una carriera di grandi successi e importanti riconoscimenti di cui avrà modo di parlare in questo sabato pomeriggio nel nuovo appuntamento di Tv Talk. Attualmente Marisa Laurito è in scena insieme all’amica e collega Iva Zanicchi a teatro con lo spettacolo Donne in fuga, una commedia brillante creata su misura per due interpreti così brillanti. Parlando del suo personaggio Margot, Marisa Laurito racconta come per la prima volta insieme all’amica Claude interpretata da Iva Zanicchi iniziano davvero a vivere dopo essersi messe in fuga da una vita che a causa della loro età le aveva messe ai margini: “Lasciarsi tutto alle spalle è lo spunto. Ciò che conta davvero per loro è il cambiamento. Sono due estranee e all’inizio non sarà facilissimo essere in sintonia. Anche perché, mentre Claude è aperta ed estroversa, io sono una casalinga disperata, depressa e arrabbiata, molto più chiusa. La ribellione alla noia e alla rassegnazione è quello che ci unirà. Con effetti sorprendenti. Si ride tanto, ma anche si riflette sulle rinunce a cui si vorrebbero costringere le persone dopo una certa età”.

MARISA LAURITO, DAGLI ESORDI CON DE FILIPPO ALLA SUA VENA ARTISTICA COME PITTRICE

Marisa Laurito ricorda poi con grande piacere la prima e sola volta in cui si era trovata in passato a lavorare con l’Aquila di Ligonchio. Era stata infatti ospite nel suo show Serata d’onore in cui avevano cantato insieme sottolineando invece che nello spettacolo Donne in fuga, sia la Laurito che Iva Zanicchi reciteranno soltanto, o al massimo canticchieranno. Ma vediamo nel dettaglio qualche chicca legata alla sua carriera e curiosità della sua vita privata. Nata a Napoli il 19 Aprile del 1951, Marisa Laurito ha da sempre il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Infatti a soli diciotto anni riesce ad esordire con il grande Eduardo De Filippo nello spettacolo Le bugie con le gambe lunghe. Sembra che De Filippo nello sceglierla sia stato colpito dalla sua grande passione per il teatro. Marisa Laurito infatti era solita intrufolarsi di nascosto nelle prove che De Filippo faceva con la sua compagnia teatrale. Nella seconda metà degli anni Ottanta, diventa la musa ispiratrice di Renzo Arbore conducendo al suo fianco numerosi programmi, poi collabora anche con Pippo Baudo, Raffaella Carrà e Adriano Celentano. Nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Il babà è una cosa seria ma arriva solo dodicesima. La Laurito oltre alla passione per il teatro è dotata di un grande talento artistico, infatti è diventata nel tempo un’esperta pittrice e scultrice. Della sua vita privata si ricorda il matrimonio con Franco Cordova, giocatore della Roma dal quale aveva immediatamente divorziato, legandosi poi all’imprenditore Pietro Perdini.

