MATTIA BRIGA E LUDOVICA VALLI SONO UNA COPPIA? / Un amico conferma i loro costanti contatti

Mattia Briga e Ludovica Valli sono una coppia? Si aggiunge un nuovo dettaglio alla loro possibile storia d'amore, con un video pubblicato da un loro amico.

27 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Ludovica Valli

Mattia Briga e Ludovica Valli sono soltanto amici o tra loro è nato l'amore? L'interrogativo continua ad incuriosire i fan del rapper e dell'ex tronista di Uomini e donne che negli ultimi giorni hanno lasciato più di qualche misterioso indizio nei social network. Tutto è cominciato il giorno del 29° compleanno di lui, quando Ludovica si è espressa nel suo profilo Instagram facendo gli auguri al cantante in un modo abbastanza misterioso (con tanto di cuoricini annessi). È stato solo il primo degli indizi, che ha fatto pensare alla nascita di una storia d'amore tra la coppia che si conosce da tempo, come confermano alcuni post risalenti al lontano 2014. Ma andiamo per ordine e procediamo con un clamoroso avvistamento fatto da una talpa del Vicolo delle News: secondo quanto da lei riportato, sarebbe stata testimone in prima persona di una romantica passeggiata di Mattia e Ludovica per le vie di Bologna. La coppia sarebbe stata vista mano nella mano e intenta a parlare di un possibile trasferimento della sorella di Beatrice proprio nel capoluogo emiliano.

Mattia Briga e Ludovica Valli: un nuovo indizio sul loro amore

Gli indizi che fanno pensare alla nascita di una storia d'amore tra Mattia Briga e Ludovica Valli non si fermano qui e questa volta è un amico della coppia a pubblicare una Instagram Story che chiama in causa sia la ex tronista che il rapper balzato alle cronache grazie alla sua partecipazione ad Amici. Secondo quanto da lui affermato, la coppia chatta costantemente al punto che l'amico in questione avrebbe affermato e scritto chiaramente: "Lascialo sta!" Parole che lasciano davvero poco spazio ai dubbi e che sembrano aggiungere un terzo capitolo ufficiale a questa soap opera: Ludovica si è professata single solo qualche giorno fa, ammettendo di essere innamorata solo del suo cane. Ma si sa le cose cambiano velocemente e chi meglio di Mattia Briga potrebbe avere conquistato il cuore della bella tronista? Dopo Fabio Ferrara e il portiere Antonio Mirante, è dunque il rapper il nuovo amore della bella influencer?

© Riproduzione Riservata.