MAURIZIO AIELLO/ Le confessioni sul tumore e la frecciatina a Barbara D'Urso (Sabato Italiano)

Maurizio Aiello a Sabato Italiano. L'amore per Ilaria Carloni e il tumore: “Sono stato discriminato per questo”, ha raccontato l'attore nello studio di Eleonora Daniele

27 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Maurizio Aiello a Sabato Italiano

Maurizio Aiello, ai microfoni di Eleonora Daniele, nella puntata odierna di Sabato Italiano, parla del tumore che l’ha colpito e che lo ha costretto ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Volto storico della soap opera di Raitre, Un posto al sole, Maurizio Aiello ha parlato della malattia che gli ha chiuso diverse porte in faccia. Ora è pronto a tornare nuovamente in pista e, nel raccontare la sua storia, Aiello ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso. Pur senza nominarla direttamente, l’attore ha detto: “ho rifiutato di andare a parlare del tumore in quella trasmissione dalla lacrima facile, dove ti devono dar piangere per forza, hai capito a chi mi riferisco?”. Eleonora Daniele ha candidamente ammesso di non aver capito, ma la frecciatina di Aiello non è passata inosservata ai fans del programma di Raiuno. La conduttrice di Pomeriggio Cinque risponderà indirettamente ad Aiello? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MAURIZIO AIELLO RACCONTA LA SUA STORIA

Maurizio Aiello ospite di Sabato Italiano: l'attore è stato accolto nello studio di Eleonora Daniele per raccontare la sua storia e in particolare la sua battaglia contro il tumore. Noto per il ruolo di Alberto in “Un posto al sole”, parlerà di uno dei momenti più difficili della sua vita. Forse non tutti i suoi fan sanno che alcuni anni fa gli venne diagnosticato un nodulo alla tiroide che poi si rivelò essere un tumore benigno. Il sospiro di sollievo durò poco, perché poi crebbe la paura di perdere la voce, visto che doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico. «Fu una doccia fredda in un momento felice. Poi, per fortuna si rivelò una cosa banale, ma la paura è stata grande», ha dichiarato Maurizio Aiello nei mesi scorsi. Nella sua vita ha dovuto affrontare altre fasi difficili, come i problemi economici a inizio carriera: «Facevo il modello e spesso i soldi non bastavano. Dovevo arrangiarmi, anche perché ero troppo orgoglioso per chiedere aiuto a mio padre. Ma erano difficoltà che, vissute in quella fase della vita, erano anche belle: erano parte del percorso di un ragazzo che faceva di tutto per realizzare il suo sogno». Ma a Sabato Italiano si è lasciato andare ad uno sfogo: «Ho sbagliato a parlarne tanto: volevo sensibilizzare alla prevenzione, ma nel nostro ambiente paradossalmente vieni discriminato».

MAURIZIO AIELLO A SABATO ITALIANO: IL MATRIMONIO CON ILARIA

Maurizio Aiello è sposato felicemente con Ilaria Carloni, che lo ha reso padre di due figli, Ludovica e Matteo. Una svolta importante nella sua vita: «È il mio punto di riferimento, mi ha stravolto la vita. Stiamo insieme da quasi 18 anni», ha raccontato a Sabato Italiano. Della sua famiglia ne aveva già parlato: «Prima di diventare padre ero più egoista. Oggi, invece, i figli sono la mia assoluta priorità e amo passare il tempo con loro. Non mi perdo mai un saggio di danza, una recita o una visita dal pediatra», raccontò l'attore napoletano. A proposito della moglie, tempo fa ha raccontato che l'amore è nato con un colpo di fulmine: «Ci siamo incontrati fermi a un semaforo, ognuno in auto con i propri amici. Lei mi ha riconosciuto, perché seguiva Un posto al sole in tv. Quando abbiamo iniziato a frequentarci, stavo un po' sulle mie, perché allora mi davo un po' di arie. Lei ha certamente favorito il rapporto grazie alla sua estroversione. In pochi mesi eravamo fidanzati. Non ci siamo mai lasciati in 17 anni. La solarità, il fascino e la dialettica. Tutti la amano».

