NAKED AMONG WOLVES - IL BAMBINO NELLA VALIGIA/ Su Iris il film con Florian Stetter (oggi, 27 gennaio 2018)

Naked among wolves - Il bambino nella valigia, il film in onda su Iris oggi, sabato 27 gennaio 2018. Nel cast: Florian Stetter e Sabin Tambrea, alla regia Philipp Kadelbach. Il dettaglio.

27 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST FLORIAN STETTER

Il film Naked among wolves - Il bambino nella valigia va in onda su Iris oggi, sabato 27 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola drammatica del 2015 che è stata diretta da Philipp Kadelbach (Hindenburg - L'ultimo volo, The secret of the whales, Die Pilgerin) e interpretata da Florian Stetter (Beloved sisters, Kreuzweg - Le stazioni della fede, La Rosa Bianca - Sophie Scholl), Sabin Tambrea (Ludwig II, Ma folie, Marie Curie) e Sylvester Groth (Bastardi senza gloria, Operazione UNCLE, Mein Führer - La veramente vera verità su Adolf Hitler). Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo di Bruno Apitz. Naked among wolves - Il bambino nella valigia viene trasmesso questa sera in occasione della Giornata della Memoria. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NAKED AMONG WOLVES - IL BAMBINO NELLA VALIGIA, LA TRAMA DEL FILM

Marzo 1945, un bambino di 3 anni viene introdotto di nascosto nel campo di concentramento di Buckenwald all'interno di una valigia, per farlo fuggire dal vicino ghetto ebraico. La 'Soluzione Finale', com'era chiamato lo sterminio sistematico degli ebrei, è entrata nella sua fase più cruenta, e tutti i bambini piccoli, considerati inabili al lavoro nei campi, vengono sterminati a tappeto. Per salvare il piccolo così, viene organizzata questa sorta di fuga al contrario. I prigionieri del campo in gran segreto riescono a tenere in vita il piccolo, che deve però restare sempre nella valigia per non farsi scoprire dalle guardie del campo, che lo condannerebbero immediatamente a morte. Questa attività aiuta psicologicamente tutti i detenuti nel campo, che hanno così modo di riscattarsi dalla disumanizzante vita a cui sono costretti fra lavoro, stenti e torture delle SS. La causa comune riesce così ad unire i prigionieri e a donare loro qualche momento di speranza, anche a costo di togliersi il pochissimo pane disponibile per nutrire anche una bocca in più. La voce del bambino nascosto comincia però, gradualmente, a diffondersi, finchè anche i kapò e infine le SS vengono a sapere della cosa. Il comandante del campo ordina quindi una perquisizione a tappeto che porta alla scoperta della valigia con il bambino. Tutti gli ebrei coinvolti nel fatto vengono immediatamente condannati a morte, ma un colpo di scena è proprio dietro l'angolo.

