PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 27 gennaio 2018 : energia per il Capricorno, difficoltà per l'Ariete

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 27 gennaio 2018: difficoltà per il segno dell'Ariete, energia per il Capricorno in questo momento. Gemelli in arrivo siztuazioni interessanti ma...

27 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 27 GENNAIO 2018

Ora andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nel dettaglio, cercando di capire cosa accadrà nella giornata segno per segno. Partiamo dai segni di Ariete e Sagittario. L'Ariete questo fine settimana continua ad avere un periodo di piccole gratifiche. I pianeti sono tosti e difficili da affrontare in questo momento. Ma i pianeti veloci danno slanci. I nati sotto il segno dell'Ariete cerca di vivere alla giornata o alla settimana ma, va ricordato, l'importante è partire da qualche parte. Negli ultimi tempi non ci sono grandi novità quindi dovete essere pronti a fare scelte diverse. Si deve rimanere aperti anche ai nuovi amori. Il Sagittario non deve creare provocazioni perché, si sa, questo segno spesso alza la voce. La tranquillità è un bene prezioso, attento a chi vuole solo mettere zizzania. Si deve evitare di farsi coinvolgere da persone che possono creare delle problematiche.

DIFFICOLTÀ PER L'ARIETE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce per la giornata di oggi seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro vive un momento complicato in cui non riesce ad avere rapporti tranquilli con Ariete e Leone. Da tempo le esigenze stanno cambiando per quanto riguarda l'amore, si cercano cose diverse rispetto al passato. Tensione per il Cancro che vive questa fine del mese con qualche preoccupazione relative alla vita in generale. E' meglio non fidarsi di tutte le persone perché si deve cercare di capire chi è buono o chi invece è una persona negativa. L'Ariete ha alcune difficoltà con diversi pianeti difficili da affrontare. Serve uno slancio per cercare di uscire da un momento complicato. Luna nel segno dei Gemelli che dietro l'angolo ha situazioni interessanti, ma non riesce al momento a cogliere le occasioni che sono comunque a portata di mano.

ENERGIA PER IL CAPRICORNO, TOP E FLOP

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox dai top e i flop per la giornata di oggi, sabato 27 gennaio 2018. Bella energia per il Capricorno che vive una situazione interessante. C'è grande entusiasmo perché gli sforzi che si stanno compiendo vengono premiati in maniera positiva. Ci saranno delle novità professionali e sentimentali nel mese di febbraio. La Vergine vive un momento di stress e deve evitare situazioni complicate. Soprattutto chi è nato a fine agosto potrebbe avere delle complicazioni. Il Sagittario non deve assolutamente creare delle provocazioni perché si trova a urlare in diverse situazioni. Molto meglio sta il segno dello Scorpione che presto potrebbe vedere delle strette molto interessanti per quanto riguarda il campo emotivo. L'Acquario vive una situazione psicofisica molto favorevole, che permette di avere una grande forza di reazione in diverse situazioni.

