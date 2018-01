POIROT: LA PAROLA ALLA DIFESA/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 27 gennaio 2018)

Poirot - La parola alla difesa, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 27 gennaio 2018. Nel cast: David Suchet e Rupert Penry-Jones, alla regia David Moore. Il dettaglio della trama.

27 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Il film Poirot - La parola alla difesa va in onda su Rete 4 oggi, sabato 27 gennaio 2018, alle ore 16.45. Una pellicola che è stata diretta nel 2003 da David Moore (Endless night, Miss Marple - Il geranio azzurro, Just Henry) ed interpretata da David Suchet (Effie Gray - Storia di uno scandalo, American assassin, Grandi Speranze), Rupert Penry-Jones (Una corona per Natale, Black sails, L'isola del tesoro) e Kelly Reilly (Bastille day, Il paradiso per davvero, la serie tv True detective). Il film fa parte della nona stagione del serial dedicato all'investigatore Hercule Poirot, creato dalla giallista inglese Agatha Christie. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POIROT: LA PAROLA ALLA DIFESA, LA TRAMA DEL FILM

Mary Gerrard è la dama di compagnia di un'anziana e ricca signora, Laura Weldman. Durante una cena, la giovane muore dopo aver mangiato delle tartine avvelenate e dell'omicidio viene subito accusata Elinor Carlisle, nipote della vecchia dama. Tutte le prove sembrano irrefutabilmente condurre le indagini verso Elinor, ma quest'ultima si dichiara innocente. La giovane viene comunque arrestata e contro di lei viene organizzato un processo. Elinor continua a dichiararsi innocente e rischia di essere condannata a morte. Il suo atteggiamento di fronte alla giuria è però così distaccato ed estremamente tranquillo, tanto da insospettire gli inquirenti, che decidono di svolgere ulteriori indagini. La polizia decide quindi di coinvolgere Hercule Poirot, detective privato dall'infallibile fiuto che si professa in grado di risolvere ogni tipo di mistero. Il suo compito sarà quello di scoprire chi ha veramente ucciso Mary Gerrard e perché, ma soprattutto, chiarire il misterioso comportamento di Elinor che, innocente, si lascia serenamente condannare a morte.

