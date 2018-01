RADJA NAINGGOLAN E ALESSANDRO FLORENZI/ Il mediano: “Dzeko? Spero rimanga” (C’è posta per te)

Florenzi e Nainggolan, celebri giocatori della AS Roma, ospiti su Canale 5. L’esterno romano ha sottolineato come il gruppo in questo momento di difficoltà sia molto unito.

27 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi a C'è posta per te

I calciatori della Roma, Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi sono attesi protagonisti questa sera su Canale 5 per la nuova puntata di C’è posta per te. Due elementi fondamentali per il gioco della formazione guidata da mister Eusebio Di Francesco nonostante un calo di rendimento accusato nelle ultime settimane. Le cause sono diverse tra cui anche le voci di calciomercato secondo cui il club giallorosso potrebbe perdere alcuni pezzi importanti del proprio scacchiere come nel caso del centravanti bosniaco Edin Dzeko. Su questo argomento ed anche sul momento attuale della Roma, lo stesso Nainggolan ha espresso il proprio pensiero sottolineando il suo augurio che Dzeko possa continuare ad essere un giocatore giallorosso: “Dzeko è un giocatore della Roma e spero che rimanga qua. Finché è della Roma darà il massimo.. Come sta? Io lo vedo come sempre, è disponibile e si allena... Senza di lui una Roma meno forte? Non te lo so dire, è un giocatore forte e vorrei che i giocatori forti rimangano a Roma”.

FLORENZI, “LE QUESTONI EXTRA CALCISTICHE LE LASCIAMO FUORI”

Alessandro Florenzi e Nainggolan dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Sampdoria nella gara infrasettimanale valida come recupero della 3^ giornata, ritroveranno i blucerchiati come avversari stavolta allo stadio Olimpico di Roma. Una gara assolutamente da non fallire giacché i giallorossi dopo essere stati a lungo a stretto contatto con Napoli e Juventus per la testa della classifica, ora si ritrovano clamorosamente quinti con 2 punti da recuperare sul quarto posto dell’Inter ed ossia l’ultimo disponibile per ottenere la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Proprio Florenzi nel post gara di Marassi, da vero leader, ha sottolineato come nonostante le difficoltà il gruppo è uniti dimostrando che le questioni extracalcistiche vengono lasciate fuori dal terreno di gioco: “Non solo oggi, ma anche con l’Inter abbiamo dimostrato che le questioni extra calcistiche le lasciamo fuori e pensiamo solo al campo. Il mister è stato bravo a lavorare con noi dal punto di vista mentale, sa toccare i giusti punti e siamo ripartiti da quello che è il nostro gruppo e avete visto Daniele che ha provato fino all’ultimo a giocare. Vari acciaccati hanno giocato e non potevano, anche da quello si vede l’unione di un gruppo. Il lavoro ci aiuterà, solo lavorando riusciremo ad uscire da questa situazione che non è drastica ma vogliamo migliorare”.

