Rodrigo Alves, il Ken Umano/ "Ho tolto 4 costole"

Rodrigo Alves, il Ken Umano, conosciuto in Italia, per le sue ospitate a Domenica Live, da Barbara D'Urso, ha modificato il suo aspetto rimuovendo 4 costole in vita

27 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Rodrigo Alves, il Ken umano, senza 4 costole

Rodrigo Alves, il Ken umano, negli scorsi giorni, si è fatto fotografare, in tutto il suo splendore, mostrando, con orgoglio, la sua nuova vita, dopo la rimozione delle 4 costole. In una recente intervista televisiva, a This Monring, il modello brasiliano ha posato orgogliosamente con le sue vecchie costole, custodite gelosamente in un barattolo di vetro, mentre preparava il backstage di un servizio fotografico. Il Ken Umano, però, con un pizzico di rammarico, ha rivelato a MailOnline che non ha potuto portare con sé le costole rimosse a New York perché sarebbe stato impossibile farle attraversare la dogana. Parlando con i suoi 539.000 follower su Instagram, Rodrigo ha anche spiegato che è obbligato ad indossare il corsetto mattina, mezzogiorno e sera a causa del suo recente intervento chirurgico. Ha detto, inoltre, che il suo girovita diventerà sempre più piccolo e stretto anche perché il proccesso di pieno recupero è ancora all'inizio. La star mondiale ne ha approffittato per fare un giro da Cartier, ritirare l'orologio che si era rotto durante il suo viaggio in aereo ed, infine, preso un nuovo segnatempo. In seguito, si è diretto, in un noto locale newyorkese, assieme agli amici di sempre, per fare quattro salti e tirare tardi fino all'alba. E' un periodo d'oro per il Ken Umano, spesso, in Italia, ospite di Domenica Live dell'amica Barbara D'Urso per animare i talk dedicati alla chirurgia estetica.

LA NUOVA VITA SENZA 4 COSTOLE

Rodrigo Alves, il Ken umano, è felice del suo nuovo aspetto che gli ha dato uno sprint per affrontare, con gioia, la sua vita. Si tratta del sessantesimo intervento per migliorare la propria forma esteriore. "Ho dovuto farlo, quindi non devo far riparare i miei blazer perché erano troppo stretti. Ora si adattano di nuovo e il mio sarto sarà senza lavoro. Metto sempre i miei vestiti sui social media come te Holly [Willoughby, il nome della conduttrice dello show] e ora ho una vita che mi appaga, quindi sono molto felice". Parlando della rimozione delle costole, che è stata eseguita a Los Angeles dal Dr. Michael K. Obeng, Roddy ha detto che è stato attento a garantire che il suo intervento fosse il più sicuro possibile. Ha detto: "Può essere pericoloso per i tuoi organi. Ho rimosso l'undicesima e la dodicesima costola e non c'è molto da fare per loro. Non si sono tagliate, troppo vicine alla spina dorsale". Rodrigo, però, non sembra intenzionato a fermarsi e, mettendo in conto, i rischi del caso, vuole completare il suo percorso di cambiamento: "Ho visitato tre dottori diversi, ho fatto tutti i miei test e gli esami. Avrei voluto rimuovere sei costole, ma potevano fare solo quattro, ma sono molto felice."

