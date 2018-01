STEFANO ACCORSI/ Condurre Sanremo? Perchè no... (Verissimo)

Stefano Accorsi apre alla possibilità in futuro di condurre il Festival di Sanremo. L’attore si sentirebbe contrariato in caso di una eventuale vittoria di Berlusconi alle politiche.

27 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Stefano Accorsi e Kasia Smutniak a Verissimo

L’attore Stefano Accorsi protagonista del film Made in Italy diretto da Luciano Ligabue al fianco di Kasia Smutniak ed ospite questo pomeriggio su Canale 5 a Verissimo, in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha aperto alla possibilità di condurre in futuro il Festival di Sanremo. L’artista parlando della sua esperienza da provetto cantante avuta a Sanremo ha ammesso che un’eventuale proposta di conduzione della kermesse verrebbe presa in seria considerazione: “Ho cantato a Sanremo? Ogni volta faccio una precisazione, lì c’era Claudio Santamaria lui soprattutto ha cantato a me mi si è sentito poco però io ormai comincio a dire si è vero ho cantato a Sanremo quindi passerà questa cosa che io ho cantato a Sanremo.. è stata una bellissima occasione tra l’altro a dieci anni dalla morte di De Andrè con la PFM cioè io l’ascoltavo da piccolo nei 33 di mio padre.. è stato veramente bellissimo… Condurre Sanremo? Se mi facessero una proposta ci penserei.. la prenderei in seria considerazione.. non è detto che mi sentirei di farlo però lo prenderei in seria considerazione”.

STEFANO ACCORSI, IL PENSIERO SU BERLUSCONI

Stefano Accorsi nelle serie tv 1992 e 1993 andate in onda sulla piattaforma Sky ha raccontato la nascita del Berlusconismo eppure in una recentissima intervista rilasciata a Radio Capital ha ammesso che una eventuale vittoria dell’ex Presidente del Milan sarebbe per lui motivo di sofferenza. Queste le parole evidenziate dall’artista: “Se una eventuale vittoria di Berlusconi mi farebbe soffrire come nel ’94? Sì, ma in un modo diverso da allora. Si è alleato con delle forze politiche che secondo me non hanno una grande credibilità. Per me sarebbe il momento in cui i politici dovrebbero mettere da parte il loro ego e narcisismo e cominciare a dirsi che bisogna fare qualcosa per questo paese. Oggi c'è un paese che ha veramente bisogno di una classe dirigente all'altezza e soprattutto di una classe politica che pensi, in un atto anche di umiltà, al bene dell'Italia”.

