Sabato italiano/ Anticipazioni e ospiti puntata 27 gennaio: Cristiana Ciacci racconta un inedito Little Tony

Nuova puntata per Sabato Italiano che tornerà in onda oggi, 27 gennaio, con i suoi ospiti fissi, Emanuela Aureli e Maurizio Ferrini, ma anche la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci.

27 gennaio 2018 Hedda Hopper

Sabato Italiano

Tutto è pronto per una nuova puntata di Sabato Italiano. Elonora Daniele torna nel pomeriggio di Rai1 dopo una settimana di successi con il suo Storie Italiane e in una giornata importante come questa. La conduttrice dedicherà gran parte della puntata di oggi, 27 gennaio, proprio alla Giornata della Memoria, ricordando il giorno in cui le truppe sovietiche dell'Armata Rossa entravano ad Auschwitz scoprendo il campo di concentramento e alzando il velo su anni di violenze e delle vittime del Nazismo. Eleonora Daniele avrà modo di ricordare le vittime dell'Olocausto ma anche di occuparsi di temi più leggeri come uno dei cantanti italiani che hanno fatto la storia della musica.

GLI OSPITI FISSI E LA LITTLE FAMILY

Eleonora Daniele ospiterà Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony. La donna in studio presenterà la Little Family ma si lancerà anche in una serie di confessioni e confidenze proprio di una vita nei panni della figlia del famoso padre venuto a mancare a maggio del 2013. Come è stato vivere con un padre sempre in giro per il mondo e come è stato perderlo ormai più di 4 anni fa? Nel salotto dello studio 3 della sede Rai di via Teulada a Roma, si confermano anche gli ospiti fissi delle scorse settimane ovvero l'imitatrice Emanuela Aureli, che si calerà ancora una volta nei panni degli esilaranti dei suoi personaggi, e l’attore Maurizio Ferrini. Non mancheranno le ormai famose sfide di danza con alcuni protagonisti di Ballando con le stelle. L’appuntamento con il Sabato Italiano di Eleonora Daniele è per le 16.45, dopo l’edizione breve del TG1.

