Sanremo 2018/ Duetti della quarta serata: i The Kolors con Enrico Nigiotti, Ermal Meta e Moro con Cristicchi

Sanremo 2018, i duetti della quara serata: tra i più interessanti spiccano quelli dei The Kolors con Enrico Nigiotti, Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi.

27 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

La macchina di Sanremo 2018 è ufficialmente partita. Nella città ligure, come ha fatto sapere Michelle Hunziker in una serie di storie pubblicate su Instagram, sono in corso le prove per il debutto del prossimo 6 febbraio. Mentre i conduttori mettono su la scaletta delle cinque serate, sono stati resi noti tutti i duetti della quarta serata. Particolarmente interessante è quello che proporranno i The Kolors, in gara con il brano “Frida”. Per il debutto in italiano, la band nata nella scuola di Amici, ha scelto di avere al proprio fianco il miglior percussionista italiano, Tullio De Piscopo, e un cantautore giovane come Enrico Nigiotti, terzo classificato ad X Factor 2017 e che ha mosso i primi passi proprio ad Amici. Se De Piscopo darà quel ritmo in più al brano che, per il momento, non ha totalmente conquistato gli addetti ai lavori che l’hanno ascoltato, Enrico Nigiotti che ha annunciato la sua presenza all’Ariston su Instagram, porterà quell’intimità che è tipica dei suoi pezzi. Una doppia visione di un brano dedicato a Frida Kahlo, la pittrice messicana, icona delle battaglie per i diritti delle donne che, per i The Kolors “rappresenta la positività, l’esempio perfetto di risoluzione dei momenti negativi in positivo”.

ERMAL META E FABRIZIO MORO IN DUETTO CON SIMONE CRITICCHI

Ermal Meta e Fabrizio Moro sono sicuramente gli artisti più attesi di Sanremo 2018. I due cantautori, tra i più apprezzati del momento, si esibiscono in coppia con un brano “Non mi avete fatto niente” che racconta la voglia di reagire alla paura degli attentati. Una canzone nata dopo l’attentato di Manchester durante il concerto di Ariana Grande con cui i due artisti vogliono lanciare un messaggio positivo. Gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di ascoltare il brano, hanno promosso tutto, sia il testo che la musica. La profondità del messaggio è resa ancora più intensa dalle voci dei due artisti, capaci di toccare l’animo del proprio pubblico. Durante la serata dei duetti, molti si aspettavano che, ad affiancare Ermal Meta e Fabrizio Moro sarebbe stata una donna. I due cantautori, però, hanno scelto a loro volta un cantautore impegnato come Simone Cristicchi, da sempre voce dei più deboli. Sarà, dunque, un duetto interessante sotto tutti i punti di vista che sicuramente conquisterà il pubblico.

