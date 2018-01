THE ASIAN CONNECTION/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 27 gennaio 2018)

The Asian connection, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 27 gennaio 2018. Nel cast: Steven Seagal e Michael Jai White, alla regia Daniel Zirilli. La trama del film nel dettaglio.

27 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film The asian connection va in onda su Rete 4 oggi, sabato 27 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 2016 che è stata diretta da Daniel Zirilli (Crossing point - I signori della droga, Locked down, Circle of pain) e interpretata da Steven Seagal (Trappola in alto mare, Nico, Duro da uccidere), Michael Jai White (Blood and bone, Falcon rising, Never back down - Combattimento letale) e Pim Bubear (L'uomo con i pugni d'acciaio 2, Ninja II - Shadow of a tear, Strike back). The Asian connection, viene trasmesso in prima visione tv su Rete 4 questa sera, sabato 27 gennaio 2018. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

THE ASIAN CONNECTION, LA TRAMA DEL FILM

Jack (John Edward Lee) è un ragazzo americano residente in Thailandia. Con la sua fidanzata Avalon (Pim Bubear) sogna di trasferirsi su un'isola tropicale e vivere di rendita. Purtroppo la coppia è in guai economici abbastanza gravi, per cui il loro sogno è destinato a rimanere tale. Per risolvere la situazione Jack coinvolge un suo amico, Sam (Byron Gibson) in un colpo ad una banca cambogiana. Durante il colpo i due riescono a mettere le mani su una grande quantità di dollari americani in contanti. Sam e Jack si spartiscono il bottino e quest'ultimo si presenta ad Avalon con una borsa piena di dollari. Tutto sembra andare per il meglio, ma quello che i due rapinatori dilettanti nono sanno è che il denaro su cui hanno messo le mani appartiene ad un signore della droga cambogiano, Gan Sirankiri (Steven Seagal), che intende riprenderselo con ogni mezzo. Il narcotrafficante incarica quindi un suo luogotenente, Niran (Sahajak Boonthanakit) di recuperare il bottino. Questo si mette subito all'opera e, visto che le banconote erano segnate, arriva rapidamente a Jack. Invece di consegnarlo a Gan però Niran gli propone una via d'uscita: continuare a rapinare banche con il suo complice e consegnare a lui metà del bottino. Jack e Sam sembrano aver trovato un mezzo per salvarsi, ma il gioco si fa sempre più pericoloso, soprattutto per Niran, che sta facendo un doppio gioco mortale con il pericolosissimo Gan.

