THE OATH - IL GIURAMENTO/ Su Rai 4 il film con Baltasar Kormakur (oggi, 27 gennaio 2018)

The Oath - Il giuramento, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 27 gennaio 2018. Nel cast: Baltasar Kormakur che ha diretto anche la regia, Hera Hilmarsdottir e Gísli Orn Gardarsson.

27 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rai 4

NEL CAST BALTASAR KORMAKUR

The Oath - Il giuramento, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 27 gennaio 2018 alle 22.35. Una pellicola di genere thriller del 2016 che è stata diretta ed interpretata da Baltasar Kormakur (Everest, Cani sciolti, Contraband). Nel cast, sono presenti anche Hera Hilmarsdottir (The ottoman leiutenant, Alleycats, la serie tv Da Vinci's demons), Gísli Orn Gardarsson (Prince of Persia - Le sabbie del tempo, Country wedding, King's road) e Ingvar Eggert Sigurdsson (Storie di cavalli e di uomini, Beowulf & Grendel, Metalhead). Il film è stato prodotto ed interamente girato in Islanda. Dopo essere stato inizialmente distribuito in Islanda, il film è stato proiettato in numerosi festival cinematografici in tutto il mondo, fra cui, il Toronto International Film Festival, il Chicago International Film Festival e il Dubai International Film Festival. In Italia la pellicola è stata presentata in anteprima al Noir Film Festival a Como e a Milano, dove ha vinto il Leone Nero al miglior film. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

THE OATH - IL GIURAMENTO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Finnur (Baltasar Kormakur) è un uomo tranquillo e pacifico che vive con la moglie e la figlia nella periferia di Reykjavik. L'uomo è un affermato cirurgo e tutta la sua vita sembra procedere in modo ordinario. Un giorno però l'uomo scopre che la figlia Anna (Hera Hilmarsdottir) ha iniziato a fare uso di droghe e si è fidanzata con il suo spacciatore, Ottar (Gísli Orn Gardarsson ). La situazione di Anna si fa però rapidamente sempre più drammatica e il padre decide di intervenire per separarla dal fidanzato e, se possibile, cercare di aiutarla a liberarsi dalla dipendenza dalla dorga. Purtroppo Finnur si rende ben presto conto che separare i due amanti non sarà facile, ma è l'unico modo che ha per aiutare la figlia. Decide quindi di affrontare Ottar. La situazione però degenera ben presto e Finnur è costretto a rapire lo spacciatore ed organizzarne l'omicidio.

© Riproduzione Riservata.