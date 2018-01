THE WOLF OF WALL STREET/ Su Rai Movie il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 27 gennaio 2018)

The Wolf of Wall Street, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 27 gennaio 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio e Jonah Hill alla regia Martin Scorsese. La trama del film nel dettaglio

27 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST LEONARDO DICAPRIO

Il film The Wolf of Wall Street va in onda su Rai Movie oggi, sabato 27 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 2013 che è stata diretta da Martin Scorsese e con il titolo che significa "il lupo di Wall Street" ed è il soprannome con il quale viene conosciuto il protagonista che è stato interpretato da Leonardo DiCaprio, Jordan Belfort, che si ispira ad un uomo realmente esistito. La sceneggiatura è basata sul libro biografico scritto dallo stesso Belfort, che ha lo stesso titolo della pellicola. The wolf of Wall Street ha ricevuto cinque nomination ai premi Oscar, tra le quali quella come miglior film e miglior attore protagonista per Di Caprio. Non ne ha conquistata nessuna. The wolf of Wall Street fu candidato come miglior film anche ai Golden Globe, mentre Di Caprio vinse il Golden Globe come miglior attore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE WOLF OF WALL STREET, LA TRAMA DEL FILM

Jordan Belfort comincia a lavorare come broker sotto la guida del suo mentore Mark Hanna, che lo conduce fin da subito sulla via degli eccessi, attraverso l'uso di droghe. L'iniziale fortuna di Jordan sembra però finire quasi subito con il crollo in borsa delle azioni della Rothschild, a seguito del quale viene licenziato. Poco dopo però sua moglie gli trova lavoro in un call center, dove vende azioni di poco conto ma, grazie alla sua abilità, ben presto Jordan comincia a fare carriera, spesso e volentieri in modo illecito e truffaldino. La sua fama e la sua fortuna crescono, apre una società con Donnie Azoff, che lo vuole emulare, e finisce anche sulle pagine della rivista Forbes. Non passa molto che l'FBI cominci ad indagare sul suo conto, ma Jordan riesce sempre in qualche modo a farla franca e a mettere al sicuro la sua ormai notevole fortuna. Ma la sua buona stella non durerà per sempre...

© Riproduzione Riservata.