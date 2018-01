Uomini e Donne/ Anticipazioni, attacco shock a Gemma e Giorgio: "Persone immonde!" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Accuse molto pesanti per Gemma Galgani e Giorgio Manetti: Graziella Montanari torna all'attacco su Facebook!

Gemma Gagani e Giorgio Manetti continuano ad essere i protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Il prendi e lascia in studio continua e la dama non perde le speranze quando si tratta di riconquistare il cavaliere che, nonostante intraprendi spesso nuove conoscenze, non sembra mai riuscire a trovare la donna giusta. L'unica, in questi anni, che è riuscita a conquistarlo è stata proprio Gemma, motivo per il quale la dama conserva sempre le speranze di un ritorno di fiamma. Questo continuo tornare sui propri passi scatena però le critiche di quella parte del pubblico che è stanco di assistere sempre alle stesse scene. Una tra questi è un'ex dama di Uomini e Donne, che non ha proprio una grande simpatia per la coppia. Si tratta di Graziella Montanari, che sul suo profilo social torna a commentare ed attaccare Gemma ma anche Giorgio.

GRAZIELLA MONTANARI CONTRO GEMMA E GIORGIO: "FATE PACE COL CERVELLO!"

Queste le parole di Graziella contro Gemma: "Sto guardando uomini e donne, la SIGNORA Gemma da della bulletta a un altra ma si rende conto di che soprannomi si adattano a lei? - scrive infastidita la Montanari, che ancora aggiunge - Poi ha insultato Giorgio per dei mesi e adesso gli ha dedicatola canzone: fidati di me proprio vomitevole e lui invertebrato le da i bacini. Proprio persone immonde, ma fate pace col cervello ma quanto tira la l'icona rossa". Le parole di Graziella per Gemma, così come per Giorgio, non sono affatto leggere e non sono pochi i fan dell'ex volto di Uomini e Donne ad appoggiarla. Così però come tante sono le critiche per Gemma e Giorgio, è anche vero che tantissimi sono i telespettatori che amano questa coppia e che fanno sì che le puntate di Uomini e Donne che hanno loro come protagonisti siano sempre un grande successo di ascolti.

