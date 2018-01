Uomini e Donne/ Anticipazioni, la scelta di Paolo Crivellin ci sarà: un dubbio rimane! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Paolo Crivellin è pronto a fare la sua scelta ma i dubbi rimangono. Marianna e Angela si esprimono sui social e...

27 gennaio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Angela e Marianna

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne potremmo assistere alla scelta più attesa e discussa degli ultimi anni. Le ultime indiscrezioni ci svelano, infatti, che Paolo Crivellin avrebbe preso tempo per poter vivere qualche giorno con le sue due corteggiatrici, Angela e Marianna, in una villa convivendo al contempo con entrambe. Pare infatti che il tronista sia ormai pronto a svelare chi è riuscito a conquistare il suo cuore e, quindi, tutto potrebbe accadere proprio in questi giorni. Il mistero sembra quindi essere quasi risolto, anche se sui social Paolo continua ad essere assente, prova del fatto che il suo trono è effettivamente ancora in corso. Ben diversa invece la situazione per Marianna Acierno e Angela Caloisi, che sui social sono ben presenti ma hanno adottato un atteggiamento ben diverso l'una dall'altra. Angela posta foto di se in vari momenti della giornata ma i suoi messaggi non appaiono mai frasi particolari o comunque messaggi in codice inviati al tronista, al contrario di Marianna che invece ha lanciato più di un messaggio a Paolo.

ANGELA CALOISI E MARIANNA ACIERNO: SCELTA VICINA MA I DUBBI RIMANGONO

"Tutti quelli che hanno paura di innamorarsi, chissà se l’hanno mai guardata negli occhi la paura di non innamorarsi più" e ancora "Mi misero in sella ma nessuno mi disse che non v'erano freni": sono soltanto alcuni degli ultimi messaggi social di Marianna Acierno, parole che fanno intendere che nei pensieri della bella corteggiatrice di Uomini e Donne, il tronista sia ancora molto presente. Ma cosa si nasconde, però, dietro questa attesa così lunga? Perchè attendere più di due settimane se i giorni, per questa convivenza, sono stati soltanto 2? Che dipenda proprio dal fatto che Angela Caloisi non abbia intenzione di tornare in studio per la scelta dopo aver preso la decisione di andare via? Le opzioni in ballo sono ancora tante: Paolo Crivellin, infatti, potrebbe aver deciso di prendersi un ulteriore periodo per riflettere senza telecamere e fare una volta per tutte la sua scelta, quella certa.

