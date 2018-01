Verissimo/ Ospiti e anticipazioni: Gigi D'Alessio, Cecilia Rodriguez e Ignazio in studio

Verissimo, anticipazioni e ospiti del 27 gennaio: chi verrà intervistato nel salotto di Silvia Toffanin? Da Ignazio e Francesco Moser a Cecilia Rodriguez, Mara Venier e Rovazzi.

27 gennaio 2018 Valentina Gambino

Verissimo, anticipazioni

Un parterre di ospiti davvero molto interessante quello che ritroveremo oggi, durante la nuova puntata del sabato con Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin, ci accompagnerà anche in questo weekend, fino alle 18.45 circa e arriverà subito dopo il nuovo appuntamento con Amici 17, il talent show condotto e ideato da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. La compagna di Pier Silvio Berlusconi, sarà nuovamente alle prese con la nuova intervista a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, reduci dal Grande Fratello Vip. La coppia era già stata ospite della trasmissione e probabilmente, viste le ultime novità, avrà il piacere di raccontarsi ancora ai microfoni del programma leader di ascolti (nella sua fascia pomeridiana del sabato). Dopo gli ex gieffini, ci sarà spazio anche per conversare con Gigi D’Alessio, il cantante napoletano che esce fuori dalla dolorosa separazione con la compagna Anna Tatangelo.

Verissimo, anticipazioni e ospiti di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin durante Verissimo, parlerà anche della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 13, partita lo scorso lunedì sera con la sua prima puntata. Come ben sapete infatti, tutti i concorrenti eliminati, prima di andare da Barbara d’Urso dovranno categoricamente passare dalla Toffanin, esattamente come è accaduto in precedente con il Grande Fratello Vip. Ecco perché, proprio per questo motivo, troveremo in studio l’opinionista Mara Venier e in collegamento dall’Honduras il nuovo inviato Stefano De Martino. La trasmissione aprirà i battenti a partire dalle 16.10 e ci farà compagna per due ore e mezza anche con i suoi interessanti giri di valzer che regalano sempre indiscrezioni non da poco. Naturalmente, c’è grande attesa di rivedere Cecilia e Ignazio, nella speranza che proprio l’argentina possa regalare il suo punto di vista in riferimento alla partecipazione dell’ex fidanzato alla 13esima edizione de L’Isola che, visti i presupposti è già partita con il piede giusto.

Da Rovazzi a Stefano Accorsi, gli ospiti di oggi

Incredibilmente poi, ospite della Toffanin sarà anche Francesco Moser, il padre di Ignazio. L’ex ciclista che ha lasciato il mondo dello sport per dedicarsi interamente alla sua azienda, fin da subito ha avuto le idee chiare sulla decisione del figlio di intraprendere questa avventura televisiva. Per l’uomo infatti, essendo molto d’altri tempi, il ragazzo dovrebbe lasciare da parte il mondo dello spettacolo per dedicarsi a qualcosa di più concreto. Anche Ignazio pareva della stessa opinione ma poi ha lasciato Trento per andare a convivere con la fidanzata a Milano. Staremo a vedere cosa ne penserà questo pomeriggio suo padre, intervistato in esclusiva da Silvia Toffanin durante il corso di Verissimo. In studio con la conduttrice poi, anche Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, protagonisti del nuovo film di Luciano Ligabue ‘Made in Italy’. Ospite del talk show anche l’attrice Greta Scarano, personaggio principale del terzo film tv ‘La scorta di Borsellino – Emanuela Loi’, del ciclo Liberi Sognatori. In ultimo, anche Fabio Rovazzi, al cinema con “Il vegetale”. L’appuntamento con Verissimo è quindi rinnovato per la giornata di oggi, sabato 27 gennaio 2018 a partire dalle 16.10 su Canale 5.

