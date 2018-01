Vittorio Ardovino/ Amici 17: il ballerino eliminato dopo la sfida esterna?

Vittorio Ardovino rischia il suo posto ad Amici 17 e con la sfida esterna in scena oggi pomeriggio potrebbe davvero essere eliminato, chi sarà il giudice esterno della puntata?

27 gennaio 2018 Hedda Hopper

Vittorio Ardovino, Amici 17

La nuova diretta di Amici 17 vedrà al centro ancora Vittorio Ardovino e le sue sorti. Il ballerino è stato prima annunciato come il futuro Stefano De Martino, da parte di Garrison, per poi essere abbandonato. Col passare delle settimane Vittorio sembra davvero che si sia spento ma il coreografo sembrava aver ritrovato prorio l'entusiasmo del primo Stefano, almeno fino a che qualcosa non si è rotto. Vittorio è finito nei guai per via dei suoi festini convinto da Biondo e dagli altri ragazzi e questo lo ha fatto finire sotto esame. Come punizione, i ragazzi di Amici hanno dovuto affrontare un esame per riconquistare il loro banco ma mentre Nicolas è dovuto uscire, ufficialmente espulso, Filippo è rientrato nella scuola. Il destino di Vittorio è rimasto appeso ad un filo visto che, dopo aver affrontato le 4 coreografie, i professori hanno deciso per la sua espulsione all'unanimità. Solo le parole di Bryan e dello stesso Vittorio hanno poi fatto cambiare idea a Garrison e Goodson. I due hanno deciso di dargli un'occasione con una sfida esterna.

LE RICHIESTE DI VITTORIO IN VISTA DELLA SFIDA

Proprio oggi pomeriggio, Vittorio affronterà la sfida esterna con Klauser, un altro ballerino visionato e voluto da Veronica Peparini. In settimana il ballerino ha deciso di fare una richiesta precisa alla redazione ovvero ottenere una sfida in uno stile lontano da entrambi i rivali, sia dal suo che da quello di Klauser. La richiesta è stata approvata e i due ballerini Feel it Still di Goodson. Il passo a due che strizza l'occhio agli anni '20 e questo chiede ai due ballerini, vuole follia, vuole musicalità per uno stile raffinato e stilizzato che sicuramente metterà a rischio sia la vita di Vittorio nella scuola che l'entrata di Klauser. Vittorio sembra soddisfatto e corre subito in sala prove per imparare i nuovi passi. Al ritorno in sala relax rivela che il passo è "difficile" perché è elegante, sofisticato, mettendo a dura prova anche la sua postura. Alla fine Vittorio avrà fatto bene ad avanzare questa richiesta?

© Riproduzione Riservata.