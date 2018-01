“Ilaria, dai un bacio con la lingua a Gigi Buffon”/ Video, Gattuso D'Amico: siparietto Sky, risate e imbarazzo

28 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon (Foto: LaPresse)

Nel giorno in cui si festeggia il 40esimo compleanno di Gianluigi Buffon va in scena a Sky un divertentissimo siparietto tra la compagna Ilaria D'Amico e l'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso. Dopo la vittoria dei rossoneri contro la Lazio, la conduttrice di Sky Calcio Show si è collegata in diretta con San Siro per la consueta intervista del post-partita. L'ex centrocampista, però, l'ha sorpresa chiedendo di fare degli «auguri speciali» al portiere della Juventus. Immaginando forse cosa sarebbe accaduto di lì a poco, Ilaria D'Amico ha provato a tagliare corto: «Ok, basta che siano veloci». Gattuso allora ne approfitta: «Mi raccomando Ilaria, dai un bel bacio con la lingua da parte mia al tuo Gigi, vedrai che sarà contento». Risate in studio per la battuta dell'allenatore del Milan, che ha comprensibilmente imbarazzato la giornalista, peraltro molto riservata quando si tratta della sua vita privata, figurarsi quella sentimentale.

ILARIA D'AMICO E GENNARO GATTUSO: SIPARIETTO SU BUFFON A SKY

Il siparietto a Sky tra Ilaria D'Amico e Gennaro Gattuso è proseguito, seppur per poco. Tutto è cominciato con una domanda innocente: «Ma lo hai fatto il regalo a Gigi?». Così la replica: «Ci stiamo attrezzando, c’è tempo sino a mezzanotte». E poi l'incursione a sorpresa sul bacio con la lingua. Dopo la battuta divertente dell'allenatore del Milan, la compagna di Gianluigi Buffon ha provato a riprendere le redini della situazione. «Rino, dopo anni che cerco di tenere un aplomb e un certo distacco in questa cosa, tu me lo distruggi in due secondi e mi fai fare in diretta un Casa D'Amico Buffon così?», replica imbarazzata e al tempo stesso divertita Ilaria D'Amico mentre continuano le risate in collegamento e nello studio. La D'Amico poi aggiunge scherzando: «Ecco, “peccato” che dobbiamo collegarci con l'Olimpico, peccato eh». Il collegamento per il pre-partita di Roma - Sampdoria rappresenta quindi la via di fuga per la giornalista di Sky.

