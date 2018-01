ALESSIA MACARI E OLIVER KRAGL/ Gol e dedica alla Ciociara: nuovo matrimonio made in D'Urso (Domenica Live)

Alessia Macari e Oliver Kragl: il centrocampista del Foggia ieri ha dedicato il gol alla sua Ciociara. I due saranno ospiti di Barbara D'Urso nella puntata di oggi di Domenica Live

Vivono un momento davvero speciale Alessia Macari e Oliver Kragl, la coppia che questo pomeriggio sarà ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live. Prima il sì della Ciociara alla proposta di matrimonio del fidanzato; poi il super-gol realizzato dal centrocampista del Foggia nel campionato di Serie B, con tanto di dedica per la bella Alessia. Un vero e proprio bolide dalla lunghissima distanza, quello messo a segno dall'ex Crotone nella partita di ieri contro l'Entella, ma ciò che ha colpito non è stato tanto il gesto tecnico, quanto quello in conferenza stampa. Ecco cos'ha detto subito dopo il match:"Il gol è sempre dedicato alla mia futura moglie (Alessia Macari, ndr), tutti i gol che faccio sono per lei". E dal canto sua la romantica Alessia non poteva restare indifferente dinanzi ad una dichiarazione di questo tipo, tant'è che su Instagram ha risposto:"Ti meriti tutto il bene di questo mondo ti amo sei il mio campione".

LA LORO STORIA D'AMORE

Ma com'è nata la storia d'amore tra Alessia Macari e Oliver Kragl? Tutto ha avuto inizio quando il centrocampista, ora al Foggia, giocava con la maglia del Frosinone. E del resto poteva andare diversamente visto che parliamo della Ciociara oltre che della madrina e prima tifosa della squadra gialloblu? Tra i due comunque tutto sembra filare per il verso giusto, al punto che i due presto convoleranno a nozze. Della loro storia d'amore si parlerà ovviamente questo pomeriggio a Domenica Live, il salotto di Barbara D'Urso su Canale 5. E non è da escludere - anzi, è probabile - che così come avvenuto per altre coppie famose, anche il matrimonio tra Alessia Macari venga seguito passo dopo passo dalla fortunata trasmissione Mediaset fino al giorno del matrimonio. In attesa di avere conferma rispetto a quest'ipotesi, magari già in puntata, ecco un'anticipazione sul trucco della Ciociara...

