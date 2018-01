ASSO/ Su Iris il film con Adriano Celentano e Edwige Fenech (oggi, 28 gennaio)

Asso, il film in onda su Iris oggi, domenica 28 gennaio 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Edwige Fenech e Renato Salvatori, alla regia Castellano e Pipolo. Il dettaglio della trama.

28 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ADRIANO CELENTANO

Il film Asso va in onda su Iris oggi, domenica 28 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una commedia che è stata prodotta in Italia nel 1981 da Mario e Vittorio Cecchi Gori con la regia degli indimenticati Castellano e Pipolo che hanno anche curato la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato curato da Antonio Siciliano, le musiche sono state composte da Mariano Detto mentre la scenografia è opera di Enrico Tovaglieri. Nel cast spicca Adriano Celentano che ne è il grande protagonista assieme alla bellissima Edwige Fenech senza dimenticare altri ottimi attori nostrani come Renato Salvatori, Sylva Koscina, Pippo Santonastaso, Gianni Magni e John Stacy. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ASSO, LA TRAMA DEL FILM

Asso deve al suo nome alla sua grande passione per il gioco d’azzardo ed in particolar modo per il poker. È un giocatore formidabile tant’è che vengono da tutta Italia per sfidarlo nel locale torinese gestito da Bretella. È davvero imbattibile tant’è che riesce ad avere la meglio con un incredibile bluff di un noto giocatore di livello internazionale chiamato il Marsigliese del quale scopre il punto debole ed ossia un chiaro segnale nel momento in cui è in difficoltà. Asso giura a se stesso ed alla sua splendida promessa sposa Silvia che questa sarebbe stata la sua ultima partita allo scopo di cambiare genere di vita evitando di trascorre le proprie notti in sale da gioco. Asso e Silvia si sposano ma durante la prima notte la donna si rende conto del nervosismo del proprio uomo arrivando a capire come voglia uscire per fare una partita. Silvia seppur a malincuore gli concede questa possibilità sottolineando come questa debba essere la sua ultima volta. Asso ringrazia infinitamente la propria moglie e si dirige nel locale di Bretella per una nuova ed appassionante partita nel corso della quale manco a dirlo riesce ad avere la meglio vincendo tantissimi soldi. Fattasi l’alba Asso si avvia a piedi verso casa ma durante il percorso viene fermato da Sicario, un killer professionista amico dello stesso Asso. Purtroppo Sicario lo mette a conoscenza di come qualcuno abbia pagato per ucciderlo e nonostante Asso gli proponga una cifra pari esattamente al doppio, Sicario tenendo fede alla propria professionalità lo uccide. Il corpo di Asso colpito da numerosi colpi di pistola cade nel fiume ma il suo spirito rimane sulla Terra e soltanto la propria moglie Silvia lo può vedere tant’è che per farsi credere su quanto accaduto deve sudare e non poco. Lo scopo della permanenza di Asso sulla Terra è quello di riuscire a trovare un uomo che possa prendersi cura in maniera ottimale di lei. Tra l’altro Silvia è l’unica a vederlo in quanto ancora molto innamorata di lui. Tra mille vicende e situazioni divertente, arriverà un altro uomo capace a far battere forte il cuore di Silvia che ironia della sorta è completamente uguale ad Asso non solo da un punto di vista fisico ma anche in ragione della passione per il poker.

