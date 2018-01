Alice Caioli/ "Specchi rotti"le porterà fortuna a Sanremo 2018? (Domenica In)

Alice Caioli, la giovane cantautrice sarà al Festival di Sanremo 2018. Il brano che porterà all'Ariston è ''Specchi rotti'' scritto con la collaborazione di Paolo Muscolino. (Domenica In)

Alice Caioli, Domenica In

In queste ultime ore è rimbalzato sulle pagine delle testate musicali il nome di Alice Caioli, una delle giovani concorrenti che parteciperà al Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove Proposte. Il brano che ha scelto per questa sua esperienza all'Ariston è Specchi rotti, scritto dalla stessa artista in collaborazione con Paolo Muscolino. Si tratta di una ballad che spazia dai sound tipici dell'r'n'b' fino al melodico ed in cui il testo tratta la relazione fra Alice ed il padre. Il titolo che ha scelto per questo suo brano rappresenta infatti un portale in grado di farla accedere al cuore del genitore, ma anche una superficie che riflette in modo distorto la sua stessa immagine. Alice Caioli sarà inoltre fra gli ospiti di Domenica In di oggi, 28 gennaio 2018, dove parlerà molto probabilmente anche della clip che ha accompagnato questo suo lavoro. La location scelta dalla cantautrice riguarda il Castel di Tusa, uno dei posti più suggestivi della provincia di Messina e ad oggi un albergo museo dotato di oltre venti camere d'arte, create da artisti di vari settori. In particolare, il video è stato girato per lo più nella camera che porta la firma di Raul Ruiz, La torre di Sigismondo. Uno spazio scelto appositamente dalla Caioli per la sua forma e per l'organizzazione degli spazi, in grado di donare al tempo stesso sia una forte sensazione di reclusione sia un'apertura verso il cielo, simbolo di rinascita.

L'ARTE AL CENTRO DELLA SUA VITA

L'arte di certo si trova al primo posto della scala di valori di Alice Caioli, giovane cantautrice dalle origini siciliane. Questo aspetto non riguarda tuttavia solo la professione di cantante che ha scelto per la propria vita, ma anche la presenza di numerosi tatuaggi su molteplici parti del suo corpo. L'arte del tattoo ha permesso infatti all'artista di esprimere se stessa e particolari eventi della sua vita, primo fra tutti il disegno di un cuore che ha dedicato alla madre. In una sua intervista a Sky Tg24 ha sottolineato inoltre che le Sirene presenti sul braccio sinistro richiamano il significato greco del suo stesso nome, ovvero una creatura marina, oltre ad assumere un vero e proprio simbolo della potenza della voce. Nel suo intervento, Alice Caioli ha inoltre parlato del suo impegno per la realizzazione del nuovo disco, una raccolta di dodici brani che ha scritto per lo più di proprio pugno con l'aiuto di Andrea Maestrelli. I fan intanto non dimenticano di aver visto la cantante salire anche sul palco di X Factor, in occasione dell'edizione 2013, dove tuttavia non è riuscita ad oltrepassare la fase dei Bootcamp. Non si tratta però di un evento doloroso per la giovane artista, dato che con il senno di poi è sicura che il talent musicale le abbia permesso di avere maggiore consapevolezza di chi sono e soprattutto di chi vuole essere dal punto di vista professionale.

© Riproduzione Riservata.