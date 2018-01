Amici 17/ Grande rivincita di Luca Vismara su Zerbi e prime critiche per Irama

Amici 17, anticipazioni. Critiche per la commissione a causa dell'ingresso nella scuola di Irama. Intanto Luca Vismara si prende una grande rivincita su Rudy Zerbi.

28 gennaio 2018 Anna Montesano

Luca Vismara, Amici 17

Grandi novità nella scuola di Amici 17 dopo la diretta di sabato. Oltre al ritorno nella scuola come allievo a tutti gli effetti di Vittorio Ardovino, che ha vinto la sfida contro Klausen, c'è stato un nuovo ingresso. Irama, volto non nuovo al mondo della musica e della tv, è il nuovo allievo di Amici 17 e darà filo da torcere ai cantanti "veterani" della scuola. Un ingresso che ha però fatto storcere il naso a molti. Sul web c'è chi trova ingiusto dare spazio a chi ha già avuto o ha popolarità invece che ad un ragazzo 'non noto': "Ma dare l'opportunità a un ragazzo che nessuno conosce no? - tuona una telespettatrice, che aggiunge - Questo ha rinunciato a un contratto con una casa discografica, e va ad amici a fare cosa? Spiegatemi che ormai non capisco più niente...". Opinione che, al momento, hanno molti fan del programma e potrebbe far nascere forti polemiche anche in futuro.

LUCA VISMARA VA IN SFIDA IMMEDIATA E STUPISCE TUTTI!

Intanto si attende l'esito della seconda sfida a squadre che si è interrotta sulla sfida tra Einar e Luca Vismara. Lunedì, nel corso dell'appuntamento su Canale 5 con "Aspettando il serale" andrà in onda quello che è accaduto dopo i saluti di Maria De Filippi, ma in anteprima - grazie alle anticipazioni de Il Vicolo delle News - scopriamo che, senza grandi sorprese, i professori hanno preferito Einar a Luca Vismara, facendo vincere la scuola del Ferro. Ed è proprio Luca a finire in sfida immediata. Un momento che si attendeva da tempo viste le numerose critiche dei professori al cantante che tuttavia si prende la sua rivincita. Le anticipazioni svelano infatti che Luca, con due brani alla chitarra. è riuscito a vincere la sfida. riprendendosi il suo posto nella scuola e lasciando Rudy Zerbi senza parole. Un colpo di scena davvero inaspettato per tutti!

