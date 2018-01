Angela Baldassini/ La vedova di Gino Bramieri: "Ho avuto contatti con lui dopo la morte" (Domenica Live)

Angela Baldassini, la vedova di Gino Bramieri racconta a Domenica Live di avere dei contatti con lui dopo la sua morte. Come reagirà la nuora dell'artista scomparso?

28 gennaio 2018 Emanuela Longo

Daniela Baldassini, vedova di Gino Bramieri

Si parla di Vip che sostengono di avere contatti con l'aldilà, nella puntata di oggi di Domenica Live. Tra i protagonisti dell'ampia parentesi anche Angela Baldassini, vedova di Gino Bramieri, la quale sarà oggi ospite di Barbara d'Urso. La donna sostiene di aver avuto contatti con il grande attore scomparso anche dopo la morte ed in un modo molto particolare. Ma chi è Angela? Compagna storica del compianto attore scomparso nel 1996, è stata per molto tempo al centro di una vera e propria diatriba sull'eredità di Gino, contesa tra lei e la nuora di Bramieri, Lucia. A Domenica Live le due donne sono state protagoniste di alcuni faccia a faccia per via del famoso "Telegatto", secondo la nuora rubato proprio dalla Baldassini. "Io ad Angela Baldassini rimprovero di non essersi comportata in maniera corretta con mio marito Cesare (figlio di Gino Bramieri, ndR)", accusava Lucia in tv, secondo la quale dopo la morte dell'attore la sua ultima compagna avrebbe intascato i suoi soldi facendo perdere le sue tracce. Alle accuse pesanti della nuora di Gino aveva replicato anche la vedova che alla medesima trasmissione di Canale 5 nell'aprile del 2016 commentava: "Questa cosa mediatica mi ha fatto male. Io sono una persona molto discreta", rifiutandosi di parlare della guerra avviata proprio dalla nuora dell'attore.

ANGELA BALDASSINI: COME REAGIRÀ LUCIA BRAMIERI?

Un amore lungo 16 anni quello che ha unito Angela Baldassini a Gino Bramieri. La donna, dopo la dipartita dell'attore, è stata protagonista di una vera e propria guerra per l'eredità diventata suo malgrado anche mediatica e che, secondo le sue dichiarazioni, la fece molto soffrire. "Io sto troppo male, veramente male a causa di questa storia", aveva detto. Un botta e risposta tra la Baldassini e Lucia Bramieri durata anni ma questa volta, al centro della puntata di Domenica Live l'argomento sarà del tutto differente. La vedova Bramieri infatti, svelerà in esclusiva i dettagli di alcuni contatti avuti con Gino dopo la sua morte. Le sue dichiarazioni saranno destinate a lasciare nuovi strascichi e ad avviare nuove polemiche tra la donna e Lucia Bramieri? Sull'argomento quest'ultima ha fatto intendere il suo punto di vista con un post su Instagram con protagonista il sensitivo e neo naufrago dell'Isola dei Famosi, Craig Warwick, in merito al quale nei giorni scorsi ha scritto: "Ma dovevi andare anche all'isola dei famosi a raccontare le "tue" storie....non dare illusioni a chi soffre..il dolore delle persone va RISPETTATO non strumentalizzato per vendere i tuoi libri o partecipare a programmi televisivi!!!!". Come prenderà ora le dichiarazioni di Angela Baldassini?

