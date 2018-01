BETTA LEMME/ La cantante-modella di “Bambola” con origini italiane (Che tempo che fa)

28 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Betta Lemme

Nello spazio musicale della puntata di Che tempo che fa di oggi troveremo anche Betta Lemme, cantante canadese con origini italiane, famosa per la sua “Bambola”, diventata una vera e propria hit. Il titolo della canzone ricorda “La bambola” di Patty Pravo e per certi versi anche il ritornello, che è cantato in italiano e ripete “Come fossi una bambola”. Le strofe del brano sono invece in francese. Il testo nel complesso sembra essere una “dedica” a tutte le persone che si sono ritrovate o si ritrovano a essere usate come degli oggetti. Tenendo conto anche dei recenti scandali, che non hanno riguardato solo il mondo di Hollywood, la canzone appare quindi attuale. Tuttavia può essere anche una canzone per chi ha vissuto una storia d’amore rivelatasi un’illusione. Sembra però essere anche la melodia il segreto del successo di “Bambola”.

BETTA LEMME, L’ESORDIO COME MODELLA

Betta Lemme è nata nel 1993 a Montreal, in Canada. Vive tra Parigi e New York e ha origini italiane. Parla quindi inglese, francese e italiano. Ha iniziato la sua attività nel mondo della moda, sfilando sulle principali passerelle mondiali. Tuttavia ha sempre avuto una certa passione per la musica, cui ha deciso di dedicarsi con maggiormente. Nel 2016 ha cantato il singolo “Awoo” insieme al duo “Sofi Tukker”, composto da Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern. L’anno scorso è quindi uscito “Bambola”. Presto dovrebbe arrivare un EP con dei nuovi brani. Con molta probabilità, visto il successo che ha ottenuto, Betta Lemme proverà a dedicarsi alla carriera musicale. Sarà comunque lei a dirci qualcosa di più in merito nella trasmissione di Fabio Fazio.

