BIANCA GUACCERO/ Protagonista del film “In punta di piedi” su Rai 1 (Che tempo che fa)

Bianca Guaccero sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa e sicuramente parlerà del film tv "In punta di piedi" che andrà in onda su Rai 1

28 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Bianca Guaccero a Che tempo che fa

La prossima settimana, esattamente lunedì 5 febbraio, Rai 1 trasmetterà “In punta di piedi”, film per la tv diretto da Alessandro D’Alatri, che vedrà tra i suoi protagonisti Bianca Guaccero. L’attrice sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa e sicuramente parlerà di questo suo lavoro. È infatti un film ispirato a una storia vera, che parla di riscatto in un contesto così difficile come quello di Secondigliano, più noto invece per le vicende di criminalità. La protagonista, oltre tutto, è figlia di un capo clan, ma vuole realizzare il suo sogno di diventare ballerina. A darle lezioni, anche al di fuori della scuola di danza cui si iscrive, è un’insegnante di nome Lorenza, interpretata proprio da Bianca Guaccero. Sarà quindi lei a far emergere il talento della ragazzina.

BIANCA GUACCERO, LA CARRIERA

Nata e cresciuta a Bitonto nel 1981, Bianca Guaccero ha debuttato al cinema nel film “Terra bruciata” del 1999, sotto la regia di Fabio Segatori. L’anno seguente è nel cast di “Faccia da Picasso”, il film di Massimo Ceccherini. Nel 2001, oltre che nel film “Tra due mondi”, compare nella miniserie di Rai 2 “Ama il tuo nemico 2”. Nel 2003 è tra le protagoniste di “Tutti i sogni del mondo”, in onda sempre su Rai 2. Nel 2006 è protagonista della fiction Capri, mentre due anni più tardi approda al Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo e Piero Chiambretti. Interpreta poi la miniserie “La stella della porta accanto”, “Il bene e il male” e “Mia madre”. Nel 2012 recita nella fiction “Walter Chiari - Fino all’ultima risata”. Nel 2015 partecipa a Tale e quale show, anche perché dal 2012 ha cominciato anche la carriera di cantante, che l’ha portata a cantare, l’anno scorso, con Fabrizio Moro. Nel 2017 l’abbiamo anche visto nella fiction “Sotto copertura - La cattura di Zagaria”.

© Riproduzione Riservata.