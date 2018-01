BULL 2/ Anticipazioni 28 gennaio 2018: famiglia o lavoro, l'eterno dilemma del terapeuta

Bull 2, anticipazioni del 28 gennaio 2018, in prima Tv assoluta. Il terapeuta a confronto con il Ringraziamento per inseguire un caso di omicidio.

Bull 2, in prima tv assoluta su Rai 2

BULL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, domenica 28 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Bull 2, in prima tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "Ringraziamento". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Simon (Chris Cafero) ritorna in città dopo tanto tempo e la reazione di Cable (Annabelle Attanasio) non è di certo positiva, visto che se n'è andato senza darle una spiegazione. L'informatica gli fa inoltre notare che il suo aspetto non è dei migliori, ma si rifiuta di capire in quale attività segreta sia impegnato. Alcune ore dopo, Simon fallisce il completamento di un percorso a tempo e decide di saltare giù da un palazzo in cui si sta svolgendo un party di compleanno per una bambina. Giorni dopo, Cable è visibilmente sconvolta e chiede a Bull (Michael Weatherly) di scoprire la verità sulla sua morte, convinta che sia collegata al test di un farmaco antidepressivo in cambio di soldi. I genitori infatti vogliono fare causa all'azienda produttrice ed impedire che il loro prodotto raggiunga il mercato.

Bull accetta con molta riluttanza, ma scopre che dovrà confrontarsi con una sua pari, l'analista processuale Arti Cander (Archie Panjabi). In seguito, Benny (Freddy Rodríguez) ipotizza che la Dep possa essere in possesso di informazioni importanti per contrastare le accuse. Bull invece fa un'approfondita ricerca su Art, di cui è rimasto senza dubbio affascinato. Il terapeuta riesce di contro a sorprendere l'avversaria quando decide di scegliere un team di giurati che vede in modo positivo le grandi aziende, una decisione contraria a quella suggerita dalla logica. Grazie alle ricerche di Danny (Jaime Lee Kirchner), il TAC individua inoltre un altro ragazzo che ha partecipato allo stesso test di Simon. In aula, rivela infatti di aver abbandonato il programma dopo aver collegato il farmaco della Dep con un episodio in particolare in cui ha provato forti tendenze suicide. Il legale dell'azienda invece fa leva sul fatto che abbia assunto il farmaco contro il wash out richiesto dal contratto, ovvero 30 giorni di pausa fra un test e l'altro.

Una sperimentazione a cui ha partecipato anche Simon e che riduce quindi a 27 giorni la distanza fra l'assunzione dei due farmaci. Il terapeuta è quindi in alto mare, così come la squadra che sta vivendo una forte battuta d'arresto, finendo per trattare male Cable. Benny interviene quindi in difesa della donna e punta il dito contro il capo, accusandolo di non aver agito in modo corretto verso il team. La situazione si complica quando la difesa trova un testimone che Danny non è riuscita ad individuare: Tom Greaven (DazMann Still) rivela inoltre che molti anni prima Simon era finito in overdose da eroina e che nessuno ha mai saputo la verità. Cable tuttavia scopre che il testimone ha cambiato nome nel tentativo di cancellare il proprio passato. Bull riesce alla fine a portare dalla propria parte i giurati quando emerge che l'AD dell'azienda ha pagato la cremazione di un altro soggetto che si era sottoposto al test, in seguito al suo suicidio.

ANTICIPAZIONI DEL 28 GENNAIO 2018

Nell'episodio di questa sera, Bull dovrà vedersela con un periodo di distacco dal lavoro, sia per sé che per il resto della squadra. L'America si avvicina infatti al giorno del Ringraziamento ed il terapeuta vuole che ognuno dei suoi collaboratori trascorra il periodo di festa con le rispettive famiglie. Sarà tuttavia costretto a cambiare opinione quando si ritroverà per le mani un caso importante: un pugile sta per essere processato per omicidio. Intanto, Chunck si ritrova di fronte ad un bivio che comporterà una decisione importante e strettamente collegata con la cena per il Ringraziamento organizzata dalla sua famiglia. Marissa invece trascorrerà attimo di forte tensione quando sarà costretta a rinviare la sua cena privata con il nuovo fidanzato Kyle, a causa di una rapina fatta a quest'ultimo.

