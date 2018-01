C'è Posta per te / Pagelle e video terza puntata: lieto fine per Laura e Luca

Il meglio e il peggio della terza puntata di C'è Posta per te. Il video finale che racconta la riappacificazione tra Laura e Luca, le tante sorprese della serata e ospiti di prestigio.

La terza puntata di C'è Posta per Te è andata in archivio con il lieto fine tra Laura e Luca. La loro storia racconta un amore interrotto, ma mai del tutto tramontato. Bugie, malintesi e batticuore: grazie a Maria De Filippi la coppia si è ritrovata, accompagnata dagli applausi del pubblico. Era il finale migliore che ci si potesse attendere, dopo alcune altre storie non andate a buon fine. La generosissima e paziente Maria De Filippi nulla ha potuto sul muro alzato da Eleonora contro sua madre Monia. Scintille continue tra mamma e figlia durante la puntata, con la busta che è rimasta chiusa. Sorride Giovanni, ma soprattutto sorridono i suoi figli che lo riabbracciano dopo quaranta lunghi anni. Una divisione non del tutto voluta e in un certo senso forzata da fattori esterni. L'amore trionfa sempre quando si continua a lottare, questo è il messaggio che ci hanno lasciato Giovanni e i suoi ragazzi. Trionfa anche il rapporto fraterno tra Ambra e Marco, con la sorpresa di Ilary Blasi che ha trasformato le lacrime del ragazzo in un sorriso genuino ed emozionante.

Video C'è Posta per te: Laura apre la busta a Luca

L'ultima storia è stata proprio quella di Luca e Laura, con l'uomo che ha proposto alla sua ormai ex compagna di tornare a vivere insieme. Il problema che fino a quel momento li aveva separati, era rappresentato dalle bugie raccontate da Luca nel corso degli anni. Il quarantenne, in passato, aveva tralasciato alcuni dettagli non indifferenti, come un matrimonio mai chiuso. Bugie che chiaramente avevano provocato una rottura con Laura, delusa, ferita e arrabbiata. Anche in questo caso, è stata decisiva la mediazione di Maria De Filippi e la spinta del pubblico, che ha premiato la bontà e l'apparente buona fede di Luca. Il loro incontro si è chiuso con una promessa: vivere la propria storia alla luce del sole e dimostrarsi reciprocamente il proprio amore. Una promessa pubblica che non è passata inosservata agli spettatori più romantici. La coppia si ricongiunge e ha chiuso la puntata di C'è Posta Per Te con un messaggio di ottimismo rivolto a tutti quegli amori in qualche modo incompiuti.

