CREED - NATO PER COMBATTERE/ Su Tv8 il film con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone (oggi, 28 gennaio 2018)

Creed - Nato per combattere, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 28 gennaio 2018. Nel cast: Sylvester Stallone e Michael B. Jordan, alla regia Ryan Coogler. Il dettaglio della trama.

28 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Il film Creed - Nato per combattere va in onda su TV8 oggi, domenica 28 gennaio 2018, alle ore 21.30. Una pellicola americana che è stata prodotta nel 2015 e diretta da Ryan Coogler. La pellicola ascrivibile al genere drammatico sportivo, vede come interprete principale Sylvester Stallone, il grande attore americano è affiancato da Michael B. Jordan. Il film è stato prodotto da un cartello di case di produzione (Metro-Goldwyn-Mayer, New Line Cinema,Warner Bros) ed è stato distribuito nel bel paese dalla stessa Warner Bros. La pellicola che gode delle musiche di Ludwig Göransson è stata già visionata altre volte sui canali italiani e per questo non può essere etichettata come una prima televisiva. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CREED - NATO PER COMBATTERE, LA TRAMA DEL FILM

La trama si incentra sulla vita di Adonis Johnson, il figlio illegittimo del grande pugile Apollo Creed. Il giovane non ha mai conosciuto il padre è di fatto è stato cresciuto dalla moglie di Apollo, Mary Anne, stante la morte prematura della madre naturale. A trent’anni Donnie come viene affettuosamente chiamato si accorge di amare il pugilato, inizia cosi a combattere nelle serie minori usando il cognome della madre, per cercarsi di guadagnarsi le vittorie sul ring senza sfruttare l’ingombrante cognome del famoso padre. Donnie di fatto combatte sui ring messicani e cerca di informarsi dei leggendari incontri che il padre aveva nel passato disputato con il grande Rocky Balboa. Visto che il pugilato lo attrae sempre di più decide di dedicarsi a tempo pieno allo sport, quando comunica la sua decisione alla matrigna ne nasce un furioso litigio, con la donna che non approva completamente la scelta del figliastro, stante anche l’ottima posizione lavorativa che aveva raggiunto in un primario istituto di credito della sua città. Il ragazzo si intestardisce nella sua scelta e lascia la madre per recarsi a Filadelfia, qui rintraccia Rocky e gli svela la sua vera identità, chiedendogli al contempo di poter essere allenato dall’anziano ex pugile. La leggenda del pugilato americano dopo un’iniziale ritrosia accetta. Il ragazzo ha talento e trova oltre una smagliante forma fisica anche l’amore. Balboa lo allena al meglio e alla fine l’opportunità tanto ricercata viene offerta ad Adonis da un pugile britannico, campione mondiale dei pesi massimi che fiuta la possibilità di un grande spettacolo mediatico e che lo sfida per la corona mondiale, a patto che egli usi il nome paterno. Qualche settimana prima dell’incontro a Balboa viene diagnosticato un tumore. Il vecchio pugile memore anche delle sofferenze che ha passato sua moglie Adriana decide di non sottoporsi alla chemioterapia, sarà convinto solamente dal suo allievo che gli propone di combattere assieme le loro personali battaglie. Rocky affronta cosi le medicine mentre Donnie sale sul ring a Liverpool per affrontare un match che può renderlo famoso in tutto il mondo. Quando tutto sembra perduto per lo strapotere dell’avversario Donnie riceve l’incoraggiamento giusto dal suo mentore che nonostante la convalescenza è a bordo del ring, e alla fine anche se ai punti riesce a laurearsi campione del mondo. Il finale del film è un’unione tra il vecchio e il nuovo pugilato, con i due campioni che abbracciati e osannati dalla folla salgono assieme sostenendosi vicendevolmente le scale Philadelphia Museum of Art, luogo in cui il vecchio Balboa aveva affinato la sua forma fisica.

© Riproduzione Riservata.