Che tempo che fa/ Ospiti e diretta 28 gennaio: Buffon, Cracco e Emma

Che tempo che fa, ospiti 28 gennaio 2018: la neo senatrice a vita Liliana Segre, Gigi Buffon, Carlo Cracco ed Emma Marrone nel salotto di Fabio Fazio.

28 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Fabio Fazio

Nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio, Che tempo che fa che torna in onda oggi, domenica 28 gennaio, alle 20.35 su Raiuno. Per la nuova puntata sono tanti gli ospiti del mondo dello sport, della politica, della musica e della cucina ai microfoni di Fabio Fazio che metterà a proprio agio i suoi ospiti per dare vita ad un’intervista diversa dal solita. Nel salotto di Che tempo che fa, infatti, tutti i vip si mettono a nudo svelando anche scenari inediti della propria carriera e della propria vita privata. Nonostante ogni settimana ci siano grandi ospiti, la nuova stagione di Che tempo che fa non decolla. La scorsa puntata è stata seguita da 3.765.000 spettatori pari al 14.3% di share. Gli ascolti miglioreranno questa sera?

GLI OSPITI DEL 28 GENNAIO

Per il mondo della politica, Fabio Fazio, nella puntata odierna di C’è posta per te ci sarà la neo senatrice a vita Liliana Segre che, nei giorni in cui ricorre l’80esimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali e all’indomani del Giorno della Memoria porterà la sua testimonianza. Per il mondo dello sport, arriverà Gianluigi Buffon che, proprio oggi, compie 40 anni. Considerato il più grande portiere di tutti i tempi, l’estremo difensore della Juventus racconterà i suoi successi, ma anche le sue delusioni sportive. Dopo essersi sposato pochi giorni fa, arriverà poi Carlo Cracco, uno degli chef più importanti della musica italiana. Infine, per gli amanti della musica, ci sarà Emma Marrone che si esibirà sulle note del suo nuovo singolo “L’isola”, primo estratto del nuovo album “Essere qui”.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Grandi ospiti anche per Il tavolo di Che tempo che fa. Con la complicità di Fabio Volo, l’ironia di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti, al tavolo, ci saranno anche Lello Arena, nei cinema con la pellicola da lui diretta “Finalmente sposi” Michele Zarrillo e Emma. E ancora Bianca Guaccero, protagonista del film tv “In punta di piedi” di Alessandro D’Alatri in onda su Rai 1 il 5 febbraio e il campione di sci di fondo Federico Pellegrino. Inoltre, tornerà anche Fabio Rovazzi. Infine ci sarà la cantante Betta Lemme, si esibirà nella sua hit invernale “Bambola”. Una serata imperdibile, dunque, quella che Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto regaleranno al pubblico di Raiuno.

