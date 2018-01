Domenica In/ Anticipazioni: “Aspettando Sanremo”, Big della musica e Mara Maionchi tra gli ospiti (28 gennaio)

Domenica In, anticipazioni e ospiti di oggi, 28 gennaio: Mara Maionchi si racconta a Cristina Parodi e poi la lunga parentesi di "Aspettando Sanremo" con giovani e Big della musica.

28 gennaio 2018 Valentina Gambino

Domenica In, anticipazioni

Continua la gara degli ascolti TV tra Domenica Live con Barbara d’Urso e la Domenica In delle sorelle Parodi: chi avrà la meglio? Eccovi di seguito, ospiti e anticipazioni utili. Se da un lato Lady Cologno scenderà in pista con l’asso da novanta (Loredana Lecciso che parlerà della potenziale crisi con Al Bano per “colpa” di Romina Power), sulla rete ammiraglia di Casa Rai, dalle 14 Cristina Parodi aprirà i battenti con un personaggio forte e altrettanto controverso: Mara Maionchi. L’ex produttrice discografica nel mese di dicembre ha concluso in maniera ottimale il suo nuovo ruolo di giudice a X Factor. Ed infatti, due talenti hanno conquistato i piani alti della classifica. Enrico Nigiotti ha occupato la terza posizione mentre Lorenzo Licitra si è addirittura portato a casa la vittoria dell’intero talent di Casa Sky. La ruspante Maionchi avrà un intimo faccia a faccia con la giornalista, raccontando dettagli inediti della sua vita e della carriera costellata di soddisfazioni e gioie.

Domenica In, tutti gli ospiti di oggi

Dopo Mara Maionchi che racconterà a Cristina Parodi dettagli sulla sua vita privata e professionale, la Domenica In di Casa Rai proseguirà con la lunga e dettagliata parentesi legata al Festival di Sanremo 2018. Dal prossimo 6 febbraio infatti, come ben sapete si riapriranno i battenti della 68esima edizione che, per la prima volta verrà condotta da Claudio Baglioni, anche direttore artistico della kermesse. Anche oggi quindi, spazio per l’appuntamento con "Aspettando Sanremo", dove Cristina ospiterà i grandi interpreti della musica italiana: tra gli ospiti di questo pomeriggio, Fausto Leali, Gigliola Cinquetti e Marco Armani. Poi sarà la volta delle due Nuove Proposte con l’interpretazione dal vivo di Mudimbi e Alice Caioli. In studio per commentare il Festival della musica anche Claudio Cecchetto, Anna Pettinelli, Angela Rafanelli e Marinella Venegoni, mentre Claudio Lippi rivelerà episodi e indiscrezioni sconosciute al grande pubblico. Tra gli altri protagonisti di Domenica In, anche Giorgio Mastrota e Maria Giovanna Elmi che sarà la protagonista dello spazio in cucina di Benedetta Parodi. Poi ci saranno anche la rubrica degli amici a quattro zampe e “Da Campione a Campione” dove Adriano Panatta intervisterà il campione del rugby Andrea Lo Cicero.

