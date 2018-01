Domenica Live / Anticipazioni: Loredana Lecciso, Alessia Macari e il fidanzato tra gli ospiti (28 gennaio)

Domenica Live, tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di oggi, 28 gennaio. Da Loredana Lecciso e la sua verità, ad Alessia Macari e la prima intervista con il fidanzato.

28 gennaio 2018 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Questo pomeriggio, c'è grande attesa per la nuova puntata di Domenica Live, lo spettacolo del dì di festa condotto come sempre, dalla ruspante Barbara d'Urso. Quali saranno gli ospiti che si avvicenderanno nel suo salotto televisivo nella giornata di oggi? Scopriamo a seguire tutte le anticipazioni. Come sempre, ci dovrebbe essere una lunga parentesi dedicata all'Isola dei Famosi 2018 in quanto, dopo aver parlato per mesi del Grande Fratello Vip, la presentatrice ha finalmente potuto mettere da parte il clan Rodriguez e concentrarsi su altre figure del mondo dello spettacolo. In studio quindi, i soliti opinionisti di sempre con la possibilità di rivedere in onda Karina Cascella, Alessandro Cecchi Paone, Francesca De Andrè e le figure che compaiono solo nei salotti della d'Urso, tra Pomeriggio 5 e Domenica Live. Grandissima attesa invece, per la prima intervista di Loredana Lecciso dopo le indiscrezioni sulla fine della relazione con Al Bano Carrisi. Scopriamo in seguito, tutti i dettagli.

Tutti gli ospiti di Domenica Live

Loredana Lecciso sarà ospite di Barbara d’Urso nel corso della lunga puntata di Domenica Live. La compagna di Al Bano finalmente, avrà modo di spiegare e raccontare il suo punto di vista: con Carrisi è crisi oppure no? Romina Power tornerà in Italia per riprendersi l’ex marito? Tra poche ore scopriremo tutta la verità. Spazio poi, per la prima intervista di coppia ad Alessia Macari e il fidanzato Oliver Kragl, giocatore tedesco che gioca nella squadra di calcio del Foggia. I due infatti, a breve si sposeranno. Restando in tema Tale e Quale Show, dopo l’ex vincitrice del GF Vip che ha partecipato anche al celebre programma Rai di Carlo Conti, ci sarà anche l’istrionica Donatella Rettore. La cantante purtroppo ha dovuto abbandonare la gara per problemi di salute. Anche Lorenzo Crespi ha confermato la sua presenza nello studio al fianco di Barbara d’Urso, per ricoprire il nuovo ruolo di opinionista del programma. Alcune ore fa, proprio la conduttrice ha condiviso su Instagram uno scatto spoilerando l’abito che indosserà oggi e che fa parte della sua collezione vintage quando conduceva il Grande Fratello.

