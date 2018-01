Donatella Rettore/ Torna in tv da Barbara d'Urso dopo il ritiro a Tale e quale show (Domeica Live)

Donatella Rettore, ospite di Domenica Live, dopo il ritiro da Tale e Quale show e la mancata partecipazione a Pechino Express. Cosa svelerà all'amica Barbara D'Urso?

28 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Donatella Rettore a Domenica Live

Donatella Rettore è, assieme a Loredana Lecciso, una delle ospiti di punta della nuova puntata di Domenica Live in onda, oggi, 28 gennaio 2018. L'annuncio ufficiale della partecipazione al programma di Canale 5, è stato dato dalla stessa cantante, sui propri social, WATCH OUT ;-) DON‘T FORGET ... DOMENICA DA @barbaracarmelitadurso #RETTORE #domenicalive #barbaradurso #canale5 #donatellarettore #mediaset. L'interprete, negli scorsi mesi, è balzata agli onori della cronaca per aver perso oltre mezzo milione di euro in azioni della Banca Popolare di Vicenza, dopo il crollo dell'istituto bancario: "Con i tempi della giustizia italiana, farei in tempo a morire e poi rinascere prima di vederne la fine" ha dichiarato a La Tribuna di Treviso. In poche settimane, l'artista di Castelfranco Veneto, ha dovuto fare i conti con una situazione d'emergenza, difficilmente, gestibile. "in cui da sempre la mia famiglia mette i risparmi e in cui mio padre mi ha aperto il primo libretto di risparmio quando ero una bimba". Vedersi sfumare i guadagni di una vita, messi da parte, con non pochi sacrifici, deve sicuramente scosso la Rettore, abituata, a rimboccarsi le maniche, ripartire da zero, più forte di prima.

IL RITIRO DA TALE E QUALE SHOW

Rettore ha preso parte all'ultima edizione di Tale e Quale show. Dopo poche settimana, però, la cantante si è dovuta ritirare per "grave infezione virale ai reni e alle vie respiratorie superiori". Al suo posto Dario Bandiera. A Diva e Donna, Donatella, qualche settimana dopo, ha rivelato i retroscena di questa sofferta, ma inevitabile, decisione: "Volevo continuare ma è stato inevitabile. Avevo un virus addosso, il catarro e la febbre alta. Prendevo botte di Tachipirina 1000 ma potevo guarire solo stando a letto. Mi spiace tantissimo per Carlo Conti, lo adoro, me lo chiedeva da anni di farlo, ho ceduto". Un'esperienza agrodolce per la poliedrica artista che si è affidata completamente nelle mani del conduttore e della sua squadra di autori: "Mi hanno fatto scegliere i cantanti ma non le canzoni. Avrei fatto la Vanoni che conoscono meno, quella della mala, ma loro, gli autori, volevano la solita Tristezza per favore vai via. Imporre Sempre di Gabriella Ferri è stato un match. 'Non se la ricorda più nessuno', mi dicevano. Avrei fatto Mina, Freddie Mercury, forse Janes Joplin e la grandissima Milly". In quella occasione, non sono mancate le critiche nei confronti degli altri concorrenti: Platinette ("Non mi è piaciuto come ha fatto la Vanoni, non si fanno le caricature delle grandi") e Marco Carta ("Carta straccia").

LA MANCATA PARTECIPAZIONE A PECHINO EXPRESS

Donatella Rettore è una dei volti più ambiti dalle case produttrici di reality. Oltre ad un ritorno a Tale e quale show, per il prossimo anno, in un'intervista a Gay.it, risalente allo scorso dicembre, ha spiegato, quali motivi, all'ultimo momento, hanno compromesso, la sua partecipazione, a Pechino Express. Nessuno capriccio da diva ma solo l'impossibilità di prendere parte all'adventure game di Rai2 e far coincidere gli impegni lavorativi già presi da diverso tempo: "Non l’avevo rifiutato, anzi. Io ero prontissima per partire e pensa che avevo anche fatto il passaporto, ma ad una settimana dalla partenza mi mandarono un contratto lungo quanto un libro. Io, che in quel momento avevo diverse cose da fare, portai quella marea di fogli dal mio Avvocato per capire a cosa sarei andata incontro se avessi firmato il tutto. Pare che nel pacchetto ci fosse scritto che, una volta firmato, sarei entrata nel management di un’altra persona, che non era più il mio fedele Andrea Di Carlo. Chiamai subito chi di dovere per capire quest’anomalia e mi assicurarono che, una volta partita, avrebbero corretto il tutto. Alla fine, per tempistiche e incastri, sono rimasta in Italia. Stessa cosa valeva anche per il mio compagno di viaggio". La cantante, inoltre, ha confermato di non essere mai stata contattata per il Grande Fratello Vip.

© Riproduzione Riservata.