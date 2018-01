EMMA MARRONE/ Dopo l’album “Essere qui” si prepara per il tour (Che tempo che fa)

È appena uscito il nuovo album di Emma Marrone dal titolo “Essere qui” e i suoi fan potranno vederla questa sera ospite della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1

28 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Emma Marrone, Che tempo che fa

È appena uscito il nuovo album di Emma Marrone dal titolo “Essere qui” e i suoi fan potranno vederla questa sera ospite di Che tempo che fa. Tra l’altro, avvicinandosi San Valentino, è bene che si sappia che la Perugina ha deciso di scegliere 33 frasi tratte dai brani di successo di Emma per l’edizione “Autografi d’amore” dei Baci, i cioccolatini che spesso si regalano proprio per la festa degli innamorati. Emma ha spiegato per lei è stato un onore, oltre che un infinito piacere, firmare i bigliettini dei Baci, anche perché la musica e l’amore per lei sono le cose più importanti in assoluto. “È bello poter essere la dedica di qualcuno che ha deciso di dichiarare il proprio amore o lo sta confermando ancora una volta. E non ci sono solo le mie canzoni dentro ai Baci Perugina; sulla confezione c'è anche il mio bacio: ho voluto dedicarlo a tutti gli innamorati, e a tutti gli innamorati della vita e della musica come me”, ha aggiunto.

EMMA MARRONE, PRONTA PER IL TOUR

Da maggio Emma Marrone inizierà un tour tra Milano, Roma, Napoli, Torino, Padova, Acireale e Firenze. Presentando la tournée, ha detto che con il nuovo album è come se avesse fatto pace con il proprio lato femminile, visto che per diverso tempo l’ha nascosto dietro chiodi di pelle e camminate mascoline. Nel nuovo disco c’è anche la canzone “Malelingue”, dedicato agli haters con cui ha avuto anche a che fare. Per lungo tempo, poi, si sono rincorse voci di una sua presunta omosessualità e in un’intervista a Grazia Emma ha detto: “Se fossi lesbica, l’avrei già detto. Vivrei la mia storia mano nella mano con la mia compagna”. Nella stessa intervista ha aggiunto: “Mi hanno affibbiato flirt con chiunque, dal mio promoter a Maria De Filippi. Probabilmente dà molto sui nervi il mio essere tanto forte: più lo sei, più cercano di buttarti giù”.

LA CARRIERA

Nata a Firenze nel 1984, Emma Marrone è cresciuta in provincia di Lecce. Il padre, chitarrista, ha notato subito il suo talento per la musica. Nel 2003 ha partecipato e vinto, insieme a Laura Pisu e Colomba Pane, il talent show Superstar Tour, dando vita alle Lucky Star. Dopo altre esperienze in band, nel 2009 entra, come solista, nella scuola di Amici, vincendo l’edizione 2010. L’anno seguente sale sul palco di Sanremo con i Modà, arrivando al secondo posto con “Arriverà”. Nel 2012 trionfa all’Ariston, da sola, con “Non è l’inferno”. Nel 2015 è di nuovo a Sanremo, ma stavolta per coadiuvare Carlo Conti nella conduzione, insieme ad Arisa e a Rocio Munoz Morales. È finita spesso al centro del gossip, in particolare per via del tradimento subito da Stefano De Martino con Belen Rodriguez.

