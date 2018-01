Emanuela Loi, chi è?/ La donna della scorta di Paolo Borsellino: con lui passò gli ultimi istanti di vita

Emanuela Loi, prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio. Perse la vita nella strage di Via D’Amelio insieme ad altri quattro colleghi della scorta.

28 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Greta Scarano nei panni di Emanuela Loi

Per il ciclo Liberi Sognatori andrà in onda in prima serata su Canale 5 il film La Scelta – Emanuela Loi che vuole celebrare grandi protagonisti di storie di impegno civile. È il caso di Emanuela Loi, una ragazza di ventiquattro anni che aveva deciso di essere una donna poliziotto senza però rinunciare alla sua normalità. Emanuela Loi fu dilaniata dall’esplosione che il 19 luglio del 1992 colpì lei e quattro colleghi della scorta, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina mentre prestavano servizio al giudice Paolo Borsellino in Via D’Amelio. Nata e cresciuta a Sestu il 9 ottobre del 1967, comune della città di Cagliari, Emanuela Loi aveva il sogno di fare l’insegnante ma presto il destino l’avrebbe portata da tutt’altra parte. Dopo aver conseguito il diploma magistrale, entra a far parte della Polizia di Stato nonostante fosse andata al concorso di Polizia solo per accompagnare sua sorella. Frequenta il 119° corso presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste, per poi essere trasferita a Palermo due anni dopo. Qui assegnata al commissariato di Palermo Libertà le furono affidati diversi piantonamenti tra cui quello a casa dell’onorevole Sergio Mattarella, del boss Francesco Madonia nonché fece da scorta alla senatrice Pina Masaino.

EMANUELA LOI, UN PERCORSO SEGNATO DAL DESTINO

A Palermo Emanuela con questi primi incarichi inizia ad ambientarsi bene, creandosi un gruppo di amicizie seppur ristrette. Tra queste Emanuela rimane affascinata dal lavoro di Antonio Montinaro, caposcorta del magistrato antimafia Giovanni Falcone, da qui la decisione di compiere anche lei la stessa scelta. Nonostante la strage di Capaci in cui perse la vita Falcone, sua moglie, lo stesso Antonio Montinaro ed altri due uomini della scorta, Emanuela Loi decide di non far vacillare la sua scelta anche in memoria del suo amico, così nel giugno del 1992 viene affidata al magistrato Paolo Borsellino. Proprio domenica 19 luglio, il giudice deve recarsi a casa di sua madre, in Via D’Amelio. Emanuela nell’adempimento del proprio dovere dopo averlo visto salutare la famiglia e i figli, lo accompagna in macchina fin sotto casa. Quando il giudice Borsellino esce dall’auto blindata dirigendosi verso il portone dell’appartamento della madre, vi è l’esplosione, uno scoppio tale da far scuotere tutta la città. Emanuela Loi perde la vita lasciando il fidanzato Andrea e la sua famiglia. Anche se nessuno in quel momento si soffermò molto sugli uomini della scorta, a posteriori tutta l’Italia ma anche la Sardegna le tributò un commosso omaggio. Da anni sua sorella Claudia porta alto il suo nome, e l’imperituro ricordo di prima vittima donna della polizia con la sua associazione contro le mafie, Libera.

