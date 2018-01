FABIO ROVAZZI/ Dopo Il Vegetale Massimo Boldi lo invita nel suo prossimo film (Che tempo che fa)

Fabio Rovazzi torna questa sera ospite di Che tempo che fa. Questa volta però non in veste di cantante, ma di attore del film "Il vegetale" di Gennaro Nunziante

28 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi torna questa sera ospite di Che tempo che fa. Questa volta però non in veste di cantante (anche se lui stesso ha sempre ammesso di non essere tale), ma di attore. Nelle sale cinematografiche è infatti uscito il film “Il vegetale”, che lo vede protagonista insieme a Luca Zingaretti, sotto la regia di Gennaro Nunziante. Già ospite di Verissimo su Canale 5, Rovazzi ha raccontato che temeva di lavorare con un attore professionista del calibro di Zingaretti, ma che proprio con lui è nata un’amicizia che è cresciuta anche fuori dal set. Per la promozione del film, tra le altre cose, Rovazzi è diventato Paperazzi nei fumetti di Topolino. Segno che tra i giovanissimi è molto conosciuto e apprezzato. Ma sembra che tutti vogliano avere a che fare con lui. Non solo Gianni Morandi che è stato precettato per “Volare”, ma anche Massimo Boldi, che è intervenuto telefonicamente durante un trasmissione su RTL 102.5 dove Rovazzi era ospite per invitarlo a recitare nel suo prossimo film. Vedremo quindi se il giovane milanese lascerà il mondo della musica per passare a quello del cinema.

LA CARRIERA

Una scelta non facile visto il successo che ha ottenuto con i suoi tre singoli. Nato nel 1994 a Milano, Fabio Piccolrovazzi ha iniziato a farsi conoscere tramite internet, con diversi video comici diffusi attraverso Youtube, Facebook e Instagram. Nel 2015 ha collaborato alla trasmissione “Sorci verdi” di J-Ax e ha lavorato alla realizzazione di alcuni video musicali. L’anno dopo ha diffuso su internet il video della canzone “Andiamo a comandare”, che è diventata in pochissimo tempo una hit, tanto che ha preso anche parte al Coca-Cola Summer Festival. Legato a Fedez e J-Ax è comparso anche nel loro video di “Vorrei ma non posto” e ha poi fatto uscire il secondo singolo “Tutto molto interessante”: un altro successo cui ha fatto seguito nel 2017 “Volare”, cantata insieme a Gianni Morandi.

