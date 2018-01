FAUSTO LEALI/ Dopo il concertone a Gorica e la brutta avventura con i ladri torna sulla scena (Domenica In)

Fausto Leali, il cantante torna in televisione reduce dal grande successo al concertone di Capodanno che l'ha visto protagonista come guest star a Gorica. (Domenica In)

Fausto Leali, Domenica In

Voce rauca e potente, sinonimo della musica italiana da diversi decenni: Fausto Leali non ha di certo bisogno di presentazioni. Il cantautore ormai diretto con forza verso il soul, è riuscito a registrare un nuovo successo grazie al concertone che lo ha visto a Gorica in occasione del Capodanno. Una serata evento in cui Leali è intervenuto anche in qualità di guest star, solcando la scena grazie ad una ricca scaletta con cui ha spaziato fra le sue hit più celebri come Ti lascerò e Mi manchi, fino a tornare a ritroso con la sua intramontabile A chi. Domenica In avrà invece l'onore di averlo come ospite nella sua puntata di oggi, 28 gennaio 2018, in onda come sempre su Rai 1. Fausto Leali sembra inoltre aver superato i recenti eventi che lo hanno visto in balia di quattro ladri e di cui ha parlato ampiamente non solo sui social, in cui ha fatto l'annuncio, ma anche nella sua ospitata a Che tempo che fa, dove è intervenuto la scorsa settimana. In particolare infatti i giornali hanno dato risalto al suo sfogo per via di una sua frase, con cui aveva sottolineato come fosse necessario possedere delle armi per difendersi da eventi simili.

LA CARRIERA DEL CANTANTE

La carriera di Fausto Leali è senza dubbio costellata di successi e di importanti riconoscimenti. L'artista bresciano deve infatti la propria popolarità al suo brano A Chi, tradotto da Mogol grazie al testo di Hurt e con cui è riuscito a conquistare l'ottavo posto della Billboard R&B nel '67. Indimenticabile inoltre la canzone Ti lascerò, con cui è salito sul palco del Festival di Sanremo nell'89 al fianco di Anna Oxa e che gli ha permesso di vincere la kermesse. Il primo posto sul podio non è stato tuttavia conquistato senza fatica dal cantante, che ha tentato di spopolare sul palco dell'Ariston anche negli anni precedenti, con brani come Un'ora fa (1969), scritto a quattro mai con Tony Del Monaco, e Hippy (1970), scritto con Luciano Beretta. In entrambi i casi tuttavia Leali è riuscito ad ottenere solo la quarta posizione, un evento che lo convincerà ad abbandonare il sogno di Sanremo per quasi vent'anni. La vittoria conseguita al Festival è avvenuta infatti in seguito al ritorno dell'artista con la canzone Io amo, con un testo che vede il sodalizio fra Leali, Franco Fasano e Toto Cutugno. Anche in questo caso tuttavia il cantante non è riuscito a scrollarsi di dosso il quarto posto, così come avvenuto l'anno successivo con la canzone Mi manchi. Un anno importante per il giovane Leali, soprattutto grazie alla nascita del figlio avuto con Claudia, il terzogenito Francesco Faustino.

© Riproduzione Riservata.