Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci/ Lei è pronta per un nuovo amore? Lui cambia look dal barbiere...

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: lei è pronta per un nuovo amore? Lui cambia look dal barbiere... Le ultime notizie sull'imprenditore e la showgirl dopo la separazione consensuale

28 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Flavio Briatore, nuovo look dopo separazione (Foto: da Instagram)

Quando una donna volta pagina dopo una storia d'amore solitamente parte da un cambio look. Nel caso di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è stato lui a pensare di farsi più bello. Il manager del Billionaire, fresco di divorzio, dopo aver visto le foto dell'ex moglie con un altro si è consolato facendosi bello e pensando a se stesso. Se ne è andato allora da Coppola, il suo parrucchiere di fiducia, per farsi barba e baffi. «Barba e capelli con Roberto», ha scritto Flavio Briatore. Ora mostra un viso fresco e ringiovanito, chissà se però è pronto a conquistare un nuovo amore. Forse non ne ha bisogno, visto che secondo la rivista Nuovo la separazione è stata voluta da Elisabetta Gregoraci perché avrebbe scoperto messaggi hot sul telefonino del marito inviati a una sua collaboratrice. Per gli amici dell'imprenditore, anche lei sarebbe stata distratta, nonostante le smentite riguardanti alcune presunte amicizie amorose.

FLAVIO BRIATORE ED ELISABETTA GREGORACI DOPO LA SEPARAZIONE

Elisabetta Gregoraci intanto è stata fotografata mentre passeggia a Roma con Francesco Bettuzzi, imprenditore della Pure Herbal, di cui tra l'altro la showgirl è testimonial. I due si conoscono da circa due anni, ma secondo le riviste di gossip avrebbero intensificato gli incontri. Stando a Chi, ad esempio, l'ex moglie di Flavio Briatore avrebbe già superato la separazione. E l'imprenditore che fine ha fatto? Dopo aver firmato l'accordo di separazione è volato in Kenya dal suo Billionaire Resort per raggiungere gli amici di sempre: la famiglia di Lucio Presta, agente televisivo e marito di Paola Perego, Ezio Greggio con la fidanzata Simona, la famiglia di Paolo Bonolis e pochi altri intimi. Con loro e il figlio Nathan Falco ha festeggiato il Capodanno. Poi è tornato in Italia e ha colto l'occasione per rifarsi il look. Fresco di divorzio, ha pensato a se stesso, consolandosi dal suo parrucchiere di fiducia.

© Riproduzione Riservata.