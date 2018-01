Francesca Cipriani, Isola dei Famosi 2018/ Video, non c'è carta igienica: “Come faccio? Ho mal di pancia...”

Francesca Cipriani, video Isola dei Famosi 2018. La naufraga ha bisogni impellenti da espletare: “Dove la faccio? Ho mal di pancia...”. I compagni però la ignorano...

28 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Francesca Cipriani, Isola dei Famosi 2018

La prima settimana dell'Isola dei Famosi 2018 volge al termine, ma Francesca Cipriani è già protagonista. Tra svenimenti e problemi intestinali, la naufraga sta dando il meglio di sé quanto a risate suscitate al pubblico. E quindi dopo l'attacco di panico sull'elicottero e lo svenimento per la fame sulla spiega dell'isola del Peor arriva qualche problemino fisico... Quando i naufraghi si radunano sotto la capanna per dormire, Francesca Cipriani sente il bisogno urgente di andare in bagno. Anche stavolta finisce in lacrime: in questo caso ha paura perché fuori è buio e quindi non sa dove andare. «Dove vado a farla? Dove vado non vedo un ca...o! Ho mal di pancia, non sto bene di stomaco, capito?», dice la naufraga agli altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. «Uno non lo fa apposta se ha mal di pancia», aggiunge prima di andarsene da sola. Poi dopo qualche minuto ritorna urlando: «Ragazzi, la carta non c'è. Purtroppo non mi basta».

FRANCESCA CIPRIANI, NUOVI PROBLEMI ALL'ISOLA DEI FAMOSI...

I problemi intestinali di Francesca Cipriani non preoccupano gli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Il resto del gruppo non la prende troppo in considerazione. L'indomani è sempre lei a tenere movimentati gli animi. Ad esempio, si rivolge a Giucas Casella per dirgli che ha un alito sgradevole. «Con tutto il bene che ti voglio: io dormo vicino a te, sono sincera, ormai siamo in confidenza. Sento ancora il polpo di due giorni fa». Allora lui chiede affranto agli altri concorrenti se qualcuno possa prestargli il collutorio. Sui social questi episodi non passano di certo inosservati, anzi per qualcuno questa prima settimana del reality show è la migliore dell'intera edizione dello scorso anno... Eppure c'è chi ritiene che gli atteggiamenti della bella e formosa naufraga siano “costruiti”, cioè che lei sia un po' “impostata” e sappia già cosa fare per provare a ingraziarsi il pubblico. Sarà così? Clicca qui per la clip dei nuovi "problemi" di Francesca Cipriani.

