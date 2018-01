Francesco Monte/ Bacio segreto con Paola Di Benedetto per fa ingelosire Cecilia Rodriguez? (Isola dei Famosi)

Francesco Monte è sempre più vicino a Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi 2018, ma c'è chi crede che si tratti di una strategia per far ingelosire Cecilia Rodriguez.

28 gennaio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

Il gossip per Francesco Monte si accende dentro e fuori l'Isola dei Famosi 2018. Era prevedibile che la sua partecipazione al reality avrebbe scatenato molte indiscrezioni e ciò è avvenuto sin dai primi giorni di permanenza in Honduras. L'ex tronista di Uomini e Donne sembrerebbe sempre più vicino alla bella Paola Di Benedetto, voci che il settimanale Spy, nel suo ultimo numero, ha alimentato con nuovi dettagli. Tra Francesco e Paola sarebbe infatti già arrivato il primo bacio lontano da occhi indiscreti. La Di Benedetto, inoltre, non avrebbe conquistato la simpatia di alcune compagne d'avventura, Eva Henger e Nadia Rinaldi perchè: "Pensano che la sua presenza possa causare troppo gossip e distogliere l'attenzione dalla dimensione dell'avventura" scrive il settimanale Spy, che ancora lancia l'indiscrezione "Ma potrebbe essere anche perchè con Monte l'affinità è nata fin da subito, fin dagli scatti fotografici a Milano".

CECILIA RODRIGUEZ E FRANCESCO MONTE: C'È ANCORA UNA SPERANZA?

Se il feeling tra i due appare palese agli occhi di spettatori e naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 è anche vero che Francesco non ha ancora del tutto dimenticato la sua ex Cecilia Rodriguez. A conferma di questo le lacrime dell'ex tronista pochi giorni fa. Lacrime che hanno suscitato un'idea, manifestata nello studio di Mattino 5, secondo la quale l'avvicinamento di Francesco a Paola Di Benedetto sia in realtà una tattica per far ingelosire l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez. E c'è chi trova che anche l'argentina, che ha oggi una serena storia d'amore con Ignazio Moser, non sia del tutto immune alle scene che hanno come protagonista l'ex fidanzato Francesco Monte. C'è chi trova che il post pubblicato su Instagram, che la vede uscire dall'acqua con tanto di commento "respira", poco dopo il video delle lacrime di Monte, sia quasi un segno all'ex. Non ci sono tuttavia prove concrete a conferma di questa ipotesi, anche se c'è chi ha segnalato su Instagram un like di Cecilia ad una fanpage di Francesco Monte all'Isola: un errore di distrazione dell'argentina?

