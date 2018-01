GIGLIOLA CINQUETTI/ Da "Non ho l'età" a Meraviglie di Alberto Angela, oggi si torna a Sanremo (Domenica In)

Gigliola Cinquetti, la cantante torna in televisione dopo la presenza da ospite a Meraviglie programma di grande successo condotto da Alberto Angela su Rai Uno. (Domenica In)

Gigliola Cinquetti, Domenica In

I telespettatori hanno potuto ammirare la presenza di Gigliola Cinquetti sul piccolo schermo italiano grazie alla sua partecipazione al nuovo programma di Alberto Angela. La celebre cantante è stata infatti ospite di Meraviglie, per parlare delle bellezze del veneto, regione che le ha dato i natali e che ha avuto un importante impatto sul suo amore per l'arte. La Cinquetti si è inoltre espressa ad inizio mese con rammarico per la morte di France Gall, una celebrità del panorama musicale francese con cui ha duettato nel '69 in occasione del Festival di Sanremo e grazie al brano La pioggia. Gigliola Cinquetti parlerà in particolare della sua esperienza all'Ariston in occasione della puntata di Domenica In di oggi, 28 gennaio 2018, approfondendo in particolare le due edizioni in cui è riuscita a salire sul podio. Un traguardo reso possibile grazie ai brani Non ho l'età (Per amarti), interpretato nell'edizione del '64 con Patricia Carli e due anni più tardi in coppia con Domenico Modugno con il brano Dio come ti amo.

LE DODICI PRESENZE AL FESTIVAL DI SANREMO

Sono dodici le presenze di Gigliola Cinquetti al Festival di Sanremo, a cavallo fra metà degli anni '60 e '90. Anni intensi in cui la popolarità della cantante veronese le ha permesso di raggiungere importanti conquiste in ambito musicale, ma che l'hanno portata verso la vetta della kermesse solo in occasione delle prime partecipazioni. Dopo aver vinto per ben due volte il Festival, la Cinquetti infatti non è riuscita a distaccarsi dal sesto e nono posto, evento che l'ha portata infine a non rientrare fra i finalisti. Si tratta dell'edizione del '73, quando all'epoca 26enne ha cercato di rifarsi di tante sfortune con il brano Mistero. L'esito negativo l'ha spinta invece ad abbandonare il palco dell'Ariston per oltre dieci anni, per un ritorno che le ha permesso di conquistare il terzo posto grazie al brano Chiamalo amore (1985). A discapito di questa brutta esperienza dal punto di vista professionale, Gigliola Cinquetti ha dimostrato di non sentirsi sconfitta, riuscendo a partecipare ad altre manifestazioni canore come Canzonissima e dirottando i propri sforzi verso il mondo della televisione. Gli anni '80 l'hanno vista infatti solcare il piccolo schermo italiano grazie a presenze in programmi di primo piano come Una rotonda sul mare, Festa di compleanno e Tale e Quale Show, dove ha alternato il ruolo di inviata speciale a quello di concorrente.

© Riproduzione Riservata.