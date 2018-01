GIORGIO MASTROTA/ Di nuovo padre e presto nonno, perchè la figlia Natalia... (Domenica In)

Giorgio Mastrota, il conduttore torna in televisione dopo la nascita del suo quarto figlio e racconterà la vita in cui si deve dividere tra il ruolo di padre e di nonno a Domenica In.

Giorgio Mastrota, Domenica In

Fra i volti più amati della televisione italiana, Giorgio Mastrota ha annunciato in questi giorni tramite i canali social di essersi rotto il piede, un incidente che potrebbe essere avvenuto durante le vacanze di famiglia. Anche se l'evento è di certo infelice, questo periodo il volto storico delle televendite è riuscito a raggiungere un importante traguardo personale, grazie alla nascita del suo quarto figlio. Leonardo è nato infatti dall'unione fra Mastrota e la compagna Floribeth Gutierrez ed a quattro anni di distanza dalla nascita della piccola Matilde, di quattro anni. Sarà lo stesso Giorgio Mastrota a raccontare questa sua nuova esperienza di papà nel corso della puntata di Domenica In di oggi, 28 gennaio 2018, soprattutto perchè il ruolo di padre non è il solo che si prepara a rivestire. La figlia Natalia Junior, nata dal matrimonio fra il televenditore e Natalia Estrada, si prepara infatti a regalare un nipotino ai genitori. Un lieto evento che di certo ha fatto felice Mastrota, visto che aveva parlato della possibilità di diventare nonno in occasione della nascita di Leonardino. Una premonizione? Difficile da dire, anche se durante una sua recente intervista al settimanale Spy aveva sottolineato di sperare di ricevere una sorpresa proprio dalla 22enne Natalia Junior.

UNA VITA TRA I PANNI DI PAPÀ E NONNO

Fra i panni di papà e quelli di nonno, la vita di Giorgio Mastrota lo vedrà senza dubbio impegnato in pannolini e pappette per i prossimi anni. La sua formula della felicità lo ha reso padre per la quarta volta a 53 anni, grazie all'ultima compagna, l'atleta Floribeth Gutierrez. Nella vita di Mastrota tuttavia ci sono anche le sue ex mogli e compagne, Natalia Estrada e Carolina Barbosa. La prima è infatti la madre di Natalia Junior, mentre la seconda ha dato alla luce Federico diciassette anni fa, il secondogenito del televenditore. Il rapporto con le ex sembra essere positivo, stando alle parole dello stesso Mastrota, ma non si può dire di certo che il suo matrimonio con la Estrada sia stato sempre felice. I due infatti sono convolati a nozze nel '92 grazie ad un matrimonio lampo, finito sei anni più tardi a colpi di tradimenti da entrambe le parti. Ora tuttavia, sottolinea Tv Zap, il legame dell'ex coppia sembra essere pacifico, forse anche grazie al forte impegno di Estrada per condurre una vita fatta di semplicità e soddisfazioni. Abbandonato il mondo dello spettacolo, la conduttrice spagnola ha infatti deciso di votare la propria vita alla campagna, al fianco del marito Andrea Mischianti.

